29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليلة الأبطال تعود.. مواجهات حاسمة تحدد ملامح المتأهلين إلى ثمن النهائي
Lebanon 24
04-11-2025
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من
دوري أبطال أوروبا
، وهي جولة منتصف الطريق نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث تدخل الأندية المنافسة مرحلة الحسم في سباق البطاقات الأوروبية.
Advertisement
وتشهد الجولة مواجهات نارية بين كبار القارة، في وقت تواصل فيه خمسة أندية فرض هيمنتها بتحقيق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات، وهي:
باريس سان جيرمان
،
ريال مدريد
، بايرن ميونخ، إنتر ميلانو، وآرسنال.
في المقابل، تعاني أندية كبرى مثل بنفيكا، يوفنتوس، باير ليفركوزن، وأياكس من وضع معقد يهدد فرصها في التأهل.
أبرز قمم الجولة:
ليفربول ×
ريال
مدريد
تعود مواجهة "الريدز" و"الملكي" لتكتب فصلًا جديدًا من كلاسيكيات
دوري الأبطال
. ريال مدريد الذي حرم ليفربول من اللقب مرتين في السنوات الأخيرة يدخل اللقاء بثقة عالية، فيما يسعى الفريق الإنكليزي بقيادة تشافي ألونسو، الذي يواجه ناديه السابق، إلى ردّ الاعتبار واستعادة توازنه في الموسم المحلي.
باريس
سان جيرمان × بايرن ميونخ
في قمة أخرى من العيار الثقيل، يصطدم باريس سان جيرمان بحامل لقب
دوري
الأبطال بايرن ميونخ، في مواجهة تجمع فريقين لم يفقدا أي نقطة حتى الآن. الفريق البافاري يعيش أفضل فتراته محليًا وأوروبيًا، بينما يسعى باريس بقيادة مبابي لإثبات جاهزيته للمنافسة الجدية على اللقب، في مواجهة تُعدّ مقياسًا لطموحات العملاق الفرنسي هذا الموسم.
مع نهاية الجولة الرابعة، قد تتضح ملامح المتأهلين الأوائل إلى الدور المقبل، فيما ستتعقد حسابات البقية في سباقٍ لا يعرف الرحمة على القارة العجوز.
مواضيع ذات صلة
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
Lebanon 24
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
04/11/2025 12:54:25
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي
Lebanon 24
ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي
04/11/2025 12:54:25
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
04/11/2025 12:54:25
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ملامح عن "خرق استخباراتي".. هل حدّدت إسرائيل موقع "زعيم الحوثيين"؟
Lebanon 24
ملامح عن "خرق استخباراتي".. هل حدّدت إسرائيل موقع "زعيم الحوثيين"؟
04/11/2025 12:54:25
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان
دوري الأبطال
الأوروبي
إنكليزي
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
Lebanon 24
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
04:41 | 2025-11-04
04/11/2025 04:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
04:30 | 2025-11-04
04/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد: 13 ثانية كانت كافية... مصارع تشيكي يصدم العالم!
Lebanon 24
شاهد: 13 ثانية كانت كافية... مصارع تشيكي يصدم العالم!
23:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول مصريَة تنافس على لقب "أفضل حكمة في العام"... من هي؟
Lebanon 24
أول مصريَة تنافس على لقب "أفضل حكمة في العام"... من هي؟
16:00 | 2025-11-03
03/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
Lebanon 24
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
15:00 | 2025-11-03
03/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:41 | 2025-11-04
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
04:30 | 2025-11-04
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
23:00 | 2025-11-03
شاهد: 13 ثانية كانت كافية... مصارع تشيكي يصدم العالم!
16:00 | 2025-11-03
أول مصريَة تنافس على لقب "أفضل حكمة في العام"... من هي؟
15:00 | 2025-11-03
المنتخبات العربية في كأس العالم تحت 17 عامًا.. بين الطموح والتحدّي
14:00 | 2025-11-03
مفاجأة من لاتفيا... مهاجم مغمور يتفوّق على مبابي و هالاند!
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 12:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24