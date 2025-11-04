Advertisement

رياضة

ليلة الأبطال تعود.. مواجهات حاسمة تحدد ملامح المتأهلين إلى ثمن النهائي

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:32
تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي جولة منتصف الطريق نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث تدخل الأندية المنافسة مرحلة الحسم في سباق البطاقات الأوروبية.
وتشهد الجولة مواجهات نارية بين كبار القارة، في وقت تواصل فيه خمسة أندية فرض هيمنتها بتحقيق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات، وهي: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، إنتر ميلانو، وآرسنال.
في المقابل، تعاني أندية كبرى مثل بنفيكا، يوفنتوس، باير ليفركوزن، وأياكس من وضع معقد يهدد فرصها في التأهل.

أبرز قمم الجولة:

ليفربول × ريال مدريد
تعود مواجهة "الريدز" و"الملكي" لتكتب فصلًا جديدًا من كلاسيكيات دوري الأبطال. ريال مدريد الذي حرم ليفربول من اللقب مرتين في السنوات الأخيرة يدخل اللقاء بثقة عالية، فيما يسعى الفريق الإنكليزي بقيادة تشافي ألونسو، الذي يواجه ناديه السابق، إلى ردّ الاعتبار واستعادة توازنه في الموسم المحلي.

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ
في قمة أخرى من العيار الثقيل، يصطدم باريس سان جيرمان بحامل لقب دوري الأبطال بايرن ميونخ، في مواجهة تجمع فريقين لم يفقدا أي نقطة حتى الآن. الفريق البافاري يعيش أفضل فتراته محليًا وأوروبيًا، بينما يسعى باريس بقيادة مبابي لإثبات جاهزيته للمنافسة الجدية على اللقب، في مواجهة تُعدّ مقياسًا لطموحات العملاق الفرنسي هذا الموسم.

مع نهاية الجولة الرابعة، قد تتضح ملامح المتأهلين الأوائل إلى الدور المقبل، فيما ستتعقد حسابات البقية في سباقٍ لا يعرف الرحمة على القارة العجوز.
