رياضة

قبل موقعة تشيلسي.. خطر مزدوج يلاحق برشلونة

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:41
يواجه برشلونة، موقفًا معقدًا قبل موقعة تشيلسي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، إذ يدخل مواجهة كلوب بروج مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات وهو يعاني من أزمة حقيقية في خط الوسط، بسبب الغيابات والإيقافات المحتملة التي تهدد خطط المدرب هانز فليك.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيفتقد الفريق الكتالوني لخدمات بيدري لمدة لا تقل عن 3 أسابيع بسبب الإصابة، ما يجبر فليك على الاعتماد من جديد على الثنائي فرينكي دي يونج، ومارك كاسادو في مركز الارتكاز المزدوج
 
غير أن المشكلة تكمن في أن كلا اللاعبين مهددان بالإيقاف، إذ إنهما الوحيدان من قائمة برشلونة المهددان بالغياب عن الجولة المقبلة إذا حصلا على بطاقة صفراء أمام بروج، ما يعني أنهما لن يتمكنا من المشاركة أمام تشيلسي في "ستامفورد بريدج" يوم 25 تشرين الثاني الجاري.
 
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه برشلونة لمواصلة استفاقته بعد فوزه الأخير على إلتشي، الذي أعاد له بعض الثقة عقب الأداء المهتز في "الكلاسيكو"، إلا أن فليك يجد نفسه أمام معادلة صعبة: الحفاظ على التوازن في خط الوسط خلال مواجهة قوية أمام بروج، مع تجنب خسارة أي من دي يونج، أو كاسادو قبل القمة الإنكليزية المقبلة.

وتزداد معاناة برشلونة في ظل الوضع البدني الحساس للاعب الشاب مارك بيرنال، الذي يعود تدريجيًا للمشاركة بعد أكثر من عام من الغياب بسبب إصابة في الركبة، حيث لا يرغب فليك في المجازفة به في هذه المرحلة.

كما تبقى عودة بيدري غير مؤكدة قبل مواجهة تشيلسي، ما يجعل الثنائي دي يونج، وكاسادو الخيارين الوحيدين المتاحين في المحور.

لذلك، يدرك فليك أهمية اللقاء في بروج ليس فقط على صعيد النتيجة، بل أيضًا في تجنب أي بطاقات غير ضرورية قد تزيد أزمته في خط الوسط.

وبين طموح الفوز الأوروبي والخوف من الإيقاف، يدخل برشلونة مباراة الأربعاء تحت ضغط مضاعف، أملاً في الخروج منها بالنقاط الثلاث دون خسائر جديدة. (كووورة)
