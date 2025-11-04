25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل موقعة تشيلسي.. خطر مزدوج يلاحق برشلونة
Lebanon 24
04-11-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه
برشلونة
، موقفًا معقدًا قبل موقعة تشيلسي المرتقبة في
دوري أبطال أوروبا
، إذ يدخل مواجهة كلوب بروج مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات وهو يعاني من أزمة حقيقية في خط الوسط، بسبب الغيابات والإيقافات المحتملة التي تهدد خطط المدرب هانز
فليك
.
Advertisement
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإسبانية
، سيفتقد الفريق الكتالوني لخدمات بيدري لمدة لا تقل عن 3 أسابيع بسبب الإصابة، ما يجبر فليك على الاعتماد من جديد على
الثنائي
فرينكي دي يونج، ومارك كاسادو في مركز الارتكاز المزدوج
غير أن المشكلة تكمن في أن كلا اللاعبين مهددان بالإيقاف، إذ إنهما الوحيدان من قائمة برشلونة المهددان بالغياب عن الجولة المقبلة إذا حصلا على بطاقة صفراء أمام بروج، ما يعني أنهما لن يتمكنا من المشاركة أمام تشيلسي في "ستامفورد بريدج" يوم 25 تشرين الثاني الجاري.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه برشلونة لمواصلة استفاقته بعد فوزه الأخير على إلتشي، الذي أعاد له بعض الثقة عقب الأداء المهتز في "الكلاسيكو"، إلا أن فليك يجد نفسه أمام معادلة صعبة: الحفاظ على التوازن في خط الوسط خلال مواجهة قوية أمام بروج، مع تجنب خسارة أي من دي يونج، أو كاسادو قبل القمة
الإنكليزية
المقبلة.
وتزداد معاناة برشلونة في ظل الوضع البدني الحساس للاعب الشاب مارك بيرنال، الذي يعود تدريجيًا للمشاركة بعد أكثر من عام من الغياب بسبب إصابة في الركبة، حيث لا يرغب فليك في المجازفة به في هذه المرحلة.
كما تبقى عودة بيدري غير مؤكدة قبل مواجهة تشيلسي، ما يجعل الثنائي دي يونج، وكاسادو الخيارين الوحيدين المتاحين في المحور.
لذلك، يدرك فليك أهمية اللقاء في بروج ليس فقط على صعيد النتيجة، بل أيضًا في تجنب أي بطاقات غير ضرورية قد تزيد أزمته في خط الوسط.
وبين طموح الفوز
الأوروبي
والخوف من الإيقاف، يدخل برشلونة مباراة الأربعاء تحت ضغط مضاعف، أملاً في الخروج منها بالنقاط الثلاث دون خسائر جديدة. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
بن غفير يتعرّض لهجوم مزدوج
Lebanon 24
بن غفير يتعرّض لهجوم مزدوج
04/11/2025 21:22:21
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
04/11/2025 21:22:21
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع مزدوج الوجه.. بين مواجهة "الممانعة" وتطمين الداخل
Lebanon 24
خطاب جعجع مزدوج الوجه.. بين مواجهة "الممانعة" وتطمين الداخل
04/11/2025 21:22:21
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
04/11/2025 21:22:21
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الإنكليزية
الإسبانية
الأوروبي
إنكليزي
الثنائي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
12:17 | 2025-11-04
04/11/2025 12:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
Lebanon 24
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
11:37 | 2025-11-04
04/11/2025 11:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
11:30 | 2025-11-04
04/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. ديفيد بيكهام يحصل على لقب "السير"
Lebanon 24
رسميا.. ديفيد بيكهام يحصل على لقب "السير"
09:32 | 2025-11-04
04/11/2025 09:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
Lebanon 24
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
04:41 | 2025-11-04
04/11/2025 04:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:17 | 2025-11-04
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
11:37 | 2025-11-04
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
11:30 | 2025-11-04
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
09:32 | 2025-11-04
رسميا.. ديفيد بيكهام يحصل على لقب "السير"
04:41 | 2025-11-04
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
02:32 | 2025-11-04
ليلة الأبطال تعود.. مواجهات حاسمة تحدد ملامح المتأهلين إلى ثمن النهائي
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24