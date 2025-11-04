حصل قائد منتخب السابق، ، على وسام الفارس رسميا، من الملك تقديرا لخدماته في والمجتمع .

وقد نال ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عاما، والذي تم إدراجه في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك الثالث في وقت سابق من هذا العام، على وسام الفارس من قبل الملك، خلال حفل أقيم في بيركشاير اليوم الثلاثاء.

وقال بيكهام: "لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا. الناس يعرفون مدى وطنيتي، فأنا أحب بلدي. لقد تحدثت دائما عن مدى أهمية النظام الملكي لعائلتي. أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني سافرت حول العالم وكل ما يريد الناس التحدث معي عنه هو نظامنا الملكي. وهذا يجعلني فخورا". (روسيا اليوم)