رياضة
رسميا.. ديفيد بيكهام يحصل على لقب "السير"
Lebanon 24
04-11-2025
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل قائد منتخب
إنكلترا
لكرة القدم
السابق،
ديفيد بيكهام
، على وسام الفارس رسميا، من الملك
تشارلز الثالث
تقديرا لخدماته في
كرة القدم
والمجتمع
البريطاني
.
وقد نال ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عاما، والذي تم إدراجه في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك
تشارلز
الثالث في وقت سابق من هذا العام، على وسام الفارس من قبل الملك، خلال حفل أقيم في بيركشاير اليوم الثلاثاء.
وقال بيكهام: "لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا. الناس يعرفون مدى وطنيتي، فأنا أحب بلدي. لقد تحدثت دائما عن مدى أهمية النظام الملكي لعائلتي. أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني سافرت حول العالم وكل ما يريد الناس التحدث معي عنه هو نظامنا الملكي. وهذا يجعلني فخورا". (روسيا اليوم)
