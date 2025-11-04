جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد

Advertisement

شوّه مشجعو ليفربول جدارية نجمهم السابق ترينت ألكسندر أرنولد بالقرب من ملعب "أنفيلد"، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريقه الحالي ضد الريدز ضمن مساء الثلاثاء.غطى المخربون الجدارية التذكارية، التي كانت تُخلّد دور أرنولد البارز في تتويج ليفربول بدوري الأبطال عام 2019، بطلاء أبيض وكتبوا عليها عبارات "عدائية"، مما استدعى تدخل عمال النظافة لإزالة الآثار قبل بداية المباراة.ذكرت تقارير إعلامية أن هذا الحادث زاد من المخاوف بشأن استقبال الجماهير لأرنولد، الذي شهد هتافات استهجان سابقة عند الإعلان عن انتقاله إلى . وهذه المرة الثالثة التي تُستهدف فيها جدارية اللاعب.عقب الحادث، صرّح أرنولد بأن طريقة استقباله في أنفيلد "لن تنقص من حبه لناديه السابق"، في إشارة إلى تمسكه بالعلاقة الخاصة التي تربطه بجماهير ليفربول رغم الظروف الحالية.يذكر أن أرنولد (27 عاماً) انتقل إلى ريال مدريد قبل انطلاق للأندية العام الماضي، بعد مسيرة حافلة مع ليفربول كان أبرزها مساهمته في تحقيق البطولات الأوروبية والمحلية. (سكاي نيوز)