رياضة
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
04-11-2025
|
12:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شوّه مشجعو ليفربول جدارية نجمهم السابق ترينت ألكسندر أرنولد بالقرب من ملعب "أنفيلد"، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريقه الحالي
ريال مدريد
ضد الريدز ضمن
دوري أبطال أوروبا
مساء الثلاثاء.
غطى المخربون الجدارية التذكارية، التي كانت تُخلّد دور أرنولد البارز في تتويج ليفربول بدوري الأبطال عام 2019، بطلاء أبيض وكتبوا عليها عبارات "عدائية"، مما استدعى تدخل عمال النظافة لإزالة الآثار قبل بداية المباراة.
ذكرت تقارير إعلامية أن هذا الحادث زاد من المخاوف بشأن استقبال الجماهير لأرنولد، الذي شهد هتافات استهجان سابقة عند الإعلان عن انتقاله إلى
ريال
مدريد
. وهذه المرة الثالثة التي تُستهدف فيها جدارية اللاعب.
عقب الحادث، صرّح أرنولد بأن طريقة استقباله في أنفيلد "لن تنقص من حبه لناديه السابق"، في إشارة إلى تمسكه بالعلاقة الخاصة التي تربطه بجماهير ليفربول رغم الظروف الحالية.
يذكر أن أرنولد (27 عاماً) انتقل إلى ريال مدريد قبل انطلاق
كأس العالم
للأندية العام الماضي، بعد مسيرة حافلة مع ليفربول كان أبرزها مساهمته في تحقيق البطولات الأوروبية والمحلية. (سكاي نيوز)
