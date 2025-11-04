28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
8
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعل هانسي
فليك
حماس
لاعبي برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج مساء الأربعاء في
دوري أبطال أوروبا
، مطالبًا بـ"التركيز واتخاذ خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام". وبعد خيبة الكلاسيكو في ملعب
ريال مدريد
، أعاد الفريق تجميع صفوفه وحقق فوزًا على إلتشي 3–1 يوم الأحد، ما منح المعسكر دفعة معنوية قبل رحلة بلجيكا.
Advertisement
قال فليك في المؤتمر الصحافي: "نحن نحترم المنافس وستكون مباراة صعبة، لكن في النهاية نريد الفوز بالنقاط الثلاث". وأوضح: "الأمر يتعلق بالسلوك والعقلية، واللعب كفريق واحد، للتركيز على خطة المباراة التي لدينا". وأضاف عن مكاسب لقاء إلتشي: "كانت خطوة كبيرة إلى الأمام، لقد رأينا بعض اللاعبين يعودون، مثل ليفاندوفسكي وداني أولمو". وتابع: "الديناميكية والروح كانتا أفضل بكثير من ذي قبل، وهذه علامة جيدة. لدينا الجودة اللازمة للفوز هنا، لكن الأمر ليس سهلًا".
في المقابل، حذّر فليك من نقاط قوة كلوب بروج: "إنهم يحبون السيطرة على
الكرة
، ويلعبون من الخلف بشكل جيد للغاية ويتمتعون بحركة جيدة". وختم عن ظروف الملعب: "الأجواء هنا مذهلة بالنسبة لهم، فهم يضغطون رجلًا لرجل، لذلك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".
مواضيع ذات صلة
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
Lebanon 24
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
05/11/2025 10:56:55
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
05/11/2025 10:56:55
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
05/11/2025 10:56:55
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مباراة برشلونة وريال مدريد.. اشكال في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
بعد مباراة برشلونة وريال مدريد.. اشكال في طرابلس (فيديو)
05/11/2025 10:56:55
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
✨ الخلف
أوروبا
التركي
الصحاف
الترك
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
03:23 | 2025-11-05
05/11/2025 03:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
02:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
01:09 | 2025-11-05
05/11/2025 01:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:45 | 2025-11-04
04/11/2025 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:23 | 2025-11-05
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
02:11 | 2025-11-05
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
01:09 | 2025-11-05
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
16:52 | 2025-11-04
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:45 | 2025-11-04
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:42 | 2025-11-04
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24