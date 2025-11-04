فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج

Advertisement

قال فليك في المؤتمر الصحافي: "نحن نحترم المنافس وستكون مباراة صعبة، لكن في النهاية نريد الفوز بالنقاط الثلاث". وأوضح: "الأمر يتعلق بالسلوك والعقلية، واللعب كفريق واحد، للتركيز على خطة المباراة التي لدينا". وأضاف عن مكاسب لقاء إلتشي: "كانت خطوة كبيرة إلى الأمام، لقد رأينا بعض اللاعبين يعودون، مثل ليفاندوفسكي وداني أولمو". وتابع: "الديناميكية والروح كانتا أفضل بكثير من ذي قبل، وهذه علامة جيدة. لدينا الجودة اللازمة للفوز هنا، لكن الأمر ليس سهلًا".في المقابل، حذّر فليك من نقاط قوة كلوب بروج: "إنهم يحبون السيطرة على ، ويلعبون من الخلف بشكل جيد للغاية ويتمتعون بحركة جيدة". وختم عن ظروف الملعب: "الأجواء هنا مذهلة بالنسبة لهم، فهم يضغطون رجلًا لرجل، لذلك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".