رياضة

فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
أشعل هانسي فليك حماس لاعبي برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مطالبًا بـ"التركيز واتخاذ خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام". وبعد خيبة الكلاسيكو في ملعب ريال مدريد، أعاد الفريق تجميع صفوفه وحقق فوزًا على إلتشي 3–1 يوم الأحد، ما منح المعسكر دفعة معنوية قبل رحلة بلجيكا.
قال فليك في المؤتمر الصحافي: "نحن نحترم المنافس وستكون مباراة صعبة، لكن في النهاية نريد الفوز بالنقاط الثلاث". وأوضح: "الأمر يتعلق بالسلوك والعقلية، واللعب كفريق واحد، للتركيز على خطة المباراة التي لدينا". وأضاف عن مكاسب لقاء إلتشي: "كانت خطوة كبيرة إلى الأمام، لقد رأينا بعض اللاعبين يعودون، مثل ليفاندوفسكي وداني أولمو". وتابع: "الديناميكية والروح كانتا أفضل بكثير من ذي قبل، وهذه علامة جيدة. لدينا الجودة اللازمة للفوز هنا، لكن الأمر ليس سهلًا".

في المقابل، حذّر فليك من نقاط قوة كلوب بروج: "إنهم يحبون السيطرة على الكرة، ويلعبون من الخلف بشكل جيد للغاية ويتمتعون بحركة جيدة". وختم عن ظروف الملعب: "الأجواء هنا مذهلة بالنسبة لهم، فهم يضغطون رجلًا لرجل، لذلك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".
 
