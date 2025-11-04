بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً

Advertisement

وصل جود بيلينغهام إلى مباراته رقم "50" في عندما شارك أساسياً ضد على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء، ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الرقم بعمر "22 عاماً و128 يوماً".خاض الإنكليزي "23" مباراة في المسابقة بقميص بوروسيا دورتموند، ثم "27" مواجهة مع ، مسجلاً "14" هدفاً حتى الآن.بدأ ظهور "بيلي" في "20 تشرين الأول 2020" خلال خسارة دورتموند أمام لاتسيو "3-1"، ووقّع على أول أهدافه القارية في "نيسان 2021" خلال الهزيمة أمام "2-1". (الشرق)