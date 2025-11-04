Advertisement

رياضة

بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:41
وصل جود بيلينغهام إلى مباراته رقم "50" في دوري أبطال أوروبا عندما شارك أساسياً ضد ليفربول على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء، ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الرقم بعمر "22 عاماً و128 يوماً".
خاض الإنكليزي "23" مباراة في المسابقة بقميص بوروسيا دورتموند، ثم "27" مواجهة مع ريال مدريد، مسجلاً "14" هدفاً حتى الآن.
بدأ ظهور "بيلي" الأوروبي في "20 تشرين الأول 2020" خلال خسارة دورتموند أمام لاتسيو "3-1"، ووقّع على أول أهدافه القارية في "نيسان 2021" خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي "2-1". (الشرق)
 
