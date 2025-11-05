28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
8
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت تقارير إعلامية أن
نادي باريس سان جيرمان
لن يسعى لضم الموهبة الشابة لامين يامال من
برشلونة
في الفترة المقبلة.
Advertisement
ذكر حساب Transfer News Live على إكس أنه رغم الاهتمام
الطويل
الذي أبداه النادي الفرنسي باللاعب المراهق صاحب الإمكانيات الكبيرة، ولكن عملياً هو خارج حسابات حامل لقب
دوري أبطال أوروبا
.
وأوضح: "لامين يامال يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، وقد لفت الأنظار بسرعة بسبب قدراته الفنية العالية ورؤيته للملعب، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية كبرى".
وأضاف: "رغم ذلك، يبدو أن
باريس سان جيرمان
سيكتفي بمتابعة اللاعب عن كثب دون اتخاذ خطوات رسمية للتعاقد معه في الوقت الحالي".
وزاد: "قرار النادي الفرنسي بعدم التحرك نحو اللاعب قد يعود إلى سياسة الفريق في الوقت الحالي، التي تركز على الحفاظ على التوازن بين التعاقدات الكبيرة واستثمار المواهب الحالية، بالإضافة إلى الحاجة لتجنب ضغوط مالية كبيرة قد تصاحب الصفقات الكبرى للمواهب الناشئة".
من جانبه، يواصل يامال تطوير مستواه مع برشلونة، حيث يشرف النادي على تأهيله تدريجياً لاحتراف أعلى مستوى، وهو ما قد يجعل رحيله عن الفريق أمراً غير وارد في المدى القريب، بينما يراقب كبار الأندية الأوروبية تطور اللاعب قبل التفكير في أي خطوات مستقبلية.
مواضيع ذات صلة
يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان
Lebanon 24
يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان
05/11/2025 10:57:01
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"باريس سام جيرمان" مُستعدّ لدفع 230 مليون يورو لشراء يامال
Lebanon 24
"باريس سام جيرمان" مُستعدّ لدفع 230 مليون يورو لشراء يامال
05/11/2025 10:57:01
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
05/11/2025 10:57:01
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صدام جديد بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا
Lebanon 24
صدام جديد بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا
05/11/2025 10:57:01
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
الأوروبي
برشلونة
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
03:23 | 2025-11-05
05/11/2025 03:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
02:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:45 | 2025-11-04
04/11/2025 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:23 | 2025-11-05
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
02:11 | 2025-11-05
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
23:00 | 2025-11-04
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
16:52 | 2025-11-04
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:45 | 2025-11-04
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:42 | 2025-11-04
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24