لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية أن لن يسعى لضم الموهبة الشابة لامين يامال من في الفترة المقبلة.ذكر حساب Transfer News Live على إكس أنه رغم الاهتمام الذي أبداه النادي الفرنسي باللاعب المراهق صاحب الإمكانيات الكبيرة، ولكن عملياً هو خارج حسابات حامل لقب .

وأوضح: "لامين يامال يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، وقد لفت الأنظار بسرعة بسبب قدراته الفنية العالية ورؤيته للملعب، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية كبرى".



وأضاف: "رغم ذلك، يبدو أن سيكتفي بمتابعة اللاعب عن كثب دون اتخاذ خطوات رسمية للتعاقد معه في الوقت الحالي".



وزاد: "قرار النادي الفرنسي بعدم التحرك نحو اللاعب قد يعود إلى سياسة الفريق في الوقت الحالي، التي تركز على الحفاظ على التوازن بين التعاقدات الكبيرة واستثمار المواهب الحالية، بالإضافة إلى الحاجة لتجنب ضغوط مالية كبيرة قد تصاحب الصفقات الكبرى للمواهب الناشئة".



من جانبه، يواصل يامال تطوير مستواه مع برشلونة، حيث يشرف النادي على تأهيله تدريجياً لاحتراف أعلى مستوى، وهو ما قد يجعل رحيله عن الفريق أمراً غير وارد في المدى القريب، بينما يراقب كبار الأندية الأوروبية تطور اللاعب قبل التفكير في أي خطوات مستقبلية.