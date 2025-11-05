حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي



تضاربت الأنباء حول مدة غياب أشرف حكيمي عن المباريات، عقب تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مباراة فريقه في ، بعد تدخل عنيف من اللاعب لويس دياز، ما اضطره لمغادرة أرضية الملعب وهو يبكي من الألم، في مشهد أثار قلق الجماهير وزملائه في الفريق. أكدت تقارير إعلامية أنه هناك حالة من الرعب في أروقة عقب الإصابة المروعة التي تعرض لها أحد أبرز نجوم الفريق.

ونقلت صحيفة ماركا عن المدرب لويس إنريكي الذي تحدث عقب اللقاء مؤكداً أن ما حدث جزء من طبيعة ، التي تبقى رياضة احتكاك، معبّراً عن أسفه لما أصاب لاعبه قائلاً إن "الموقف مؤلم بالنسبة له، وإنهم سيعرفون اليوم الأربعاء بشكل أدق حجم الإصابة بعد الفحوصات الطبية".



وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن التقارير الأولية أوضحت أن حكيمي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين ست إلى ثماني أسابيع، وهو ما يجعل مشاركته مع في المقبلة موضع شك كبير.



وتُعد هذه المدة مقلقة لباريس سان جيرمان الذي يعتمد بشكل كبير على انطلاقاته وسرعته في الجهة اليمنى، خاصة أنه أحد أهم مفاتيح اللعب في المنظومة الهجومية، حيث قد يفكر في التعاقد مع بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية.