رياضة
بعد مباراة ليفربول وريال مدريد.. تصرف غريب من صلاح تجاه أرنولد
Lebanon 24
05-11-2025
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباراة ليفربول وضيفه
ريال مدريد
(1-0) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال
أوروبا
عودة لاعب "الريدز" السابق ترنت ألكساندر أرنولد إلى ملعب "أنفيلد".
ودخل الإنكليزي ترنت ألكساندر أرنولد أرضية ملعب "أنفيلد" عند الدقيقة 81 كبديل بقيمص
ريال
مدريد
الأبيض، ليستقبل لاعب "الريدز" السابق بصافرات الاستهجان من قبل جماهير فريق ليفربول.
وتوجه ترنت ألكساندر أرنولد بعد صافرة نهاية المباراة نحو تجمع بعض اللاعبين والمدربين والحكم، وبدا أن اللاعب الإنكليزي في طريقه لمصافحة زميله السابق في ليفربول النجم
المصري محمد
صلاح، قبل الجميع ولكن الأخير استدار بغرابة وذهب باتجاه آخر ربما لم يلاحظ زميله السباق، ما تسبب بنوع من الإحراج لأرنولد قبل أن يحتضنه مدربه السابق الهولندي آرني
سلوت
مباشرة ومن ثم قام بمصافحة زميله السابق الهولندي فيرجل فان دايك قائد "الريدز"، وبعض زملائه السابقين في الفريق الإنكليزي.
ولكن لقطات مصورة أخرى أظهرت معانقة
محمد صلاح
وأرنولد على ملعب "أنفيلد". (روسيا اليوم)
