بعد مباراة ليفربول وريال مدريد.. تصرف غريب من صلاح تجاه أرنولد

شهدت مباراة ليفربول وضيفه (1-0) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال عودة لاعب "الريدز" السابق ترنت ألكساندر أرنولد إلى ملعب "أنفيلد".

ودخل الإنكليزي ترنت ألكساندر أرنولد أرضية ملعب "أنفيلد" عند الدقيقة 81 كبديل بقيمص الأبيض، ليستقبل لاعب "الريدز" السابق بصافرات الاستهجان من قبل جماهير فريق ليفربول.



وتوجه ترنت ألكساندر أرنولد بعد صافرة نهاية المباراة نحو تجمع بعض اللاعبين والمدربين والحكم، وبدا أن اللاعب الإنكليزي في طريقه لمصافحة زميله السابق في ليفربول النجم صلاح، قبل الجميع ولكن الأخير استدار بغرابة وذهب باتجاه آخر ربما لم يلاحظ زميله السباق، ما تسبب بنوع من الإحراج لأرنولد قبل أن يحتضنه مدربه السابق الهولندي آرني مباشرة ومن ثم قام بمصافحة زميله السابق الهولندي فيرجل فان دايك قائد "الريدز"، وبعض زملائه السابقين في الفريق الإنكليزي.

ولكن لقطات مصورة أخرى أظهرت معانقة وأرنولد على ملعب "أنفيلد". (روسيا اليوم)