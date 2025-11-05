26
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
بعد أيام من انفصال إبنه عن حبيبته الأرجنتينية، كشفت تقارير صحافية أن نصير نصراوي والد
لامين يامال
لاعب
برشلونة
أعلن خطبته من فتاة تكبر نجله بخمس سنوات فقط.
وأفادت صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
أن علاقة نصراوي وخطيبته كريستينا، البالغة من العمر 23 عامًا، أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا بسبب فارق السن الذي يبلغ 12 عامًا، لكنهما أعلنا عن خطوبتهما في خبر فاجأ المتابعين.
وشارك والد يامال الخبر
السعيد
في منشور على "إنستغرام". (العربية)
