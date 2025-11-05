خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!

Advertisement

بعد أيام من انفصال إبنه عن حبيبته الأرجنتينية، كشفت تقارير صحافية أن نصير نصراوي والد لاعب أعلن خطبته من فتاة تكبر نجله بخمس سنوات فقط.وأفادت صحيفة " ميل" أن علاقة نصراوي وخطيبته كريستينا، البالغة من العمر 23 عامًا، أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا بسبب فارق السن الذي يبلغ 12 عامًا، لكنهما أعلنا عن خطوبتهما في خبر فاجأ المتابعين.وشارك والد يامال الخبر في منشور على "إنستغرام". (العربية)