ميلان وإنتر ميلان يوقعان عقد شراء سان سيرو

أعلن ناديا وإنتر ميلان الإيطاليين، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية بيع مع بلدية ميلانو لشراء منطقة سان سيرو الحضرية الكبرى، والتي تشمل ملعب "مياتزا" والمنطقة المحيطة به.

وتعد هذه الصفقة تمهدا لبدء مشروع بناء ملعب جديد مشترك في قلب مدينة ميلانو.



وأكد الناديان في بيان مشترك: "يعلن ناديا ميلان وإنتر اليوم توقيع عقد البيع مع بلدية ميلانو للاستحواذ على منطقة سان سيرو الكبرى، بما في ذلك ملعب مياتزا والمناطق المحيطة به".

وأضاف البيان: "يمثل بناء الملعب الجديد ومشروع إعادة تطوير منطقة سان سيرو فصلا جديدا في تاريخ مدينة ميلانو وكلا الناديين. هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس الطموح المشترك لكل من ميلان وإنتر ومالكيهما، مجموعة ريد وصناديق أوكتري، لتحقيق نجاح طويل الأمد واستثمار يعزز القيمة ويدعم النمو المستدام للناديين".



وأوضح الناديان أن الصفقة أُنجزت بعد موافقة مجلس مدينة ميلانو على عملية البيع في شهر أيلول الماضي، قبل أن يتم اليوم توقيع كل المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الاتفاق رسميا.



وأكد البيان أيضا أن "الصفقة تمت عبر شركة "ستاديو سان سيرو ش.م.ع."، بدعم تمويلي من مؤسسات مصرفية دولية هي "جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان" بصفتهما المنسقين الرئيسيين، إضافة إلى الشركاء المصرفيين للناديين، بنك "بانكو إم" و(بي بي إي آر بانكا)".

وفي ما يتعلق بالمشروع الجديد، كشف الناديان عن تعاقدهما مع شركتي "فوستر + بارتنرز" و"مانيكا" لتولي تصميم وتطوير الملعب الجديد من الطراز العالمي، إلى جانب إعداد المخطط العام للمنطقة المحيطة.



وأوضح البيان أن "الملعب الجديد سيلتزم بأعلى ، وسيعد أيقونة معمارية جديدة لمدينة ميلانو".



كما أضاف البيان: "سيشمل المشروع أيضا إنشاء مركز تميز جديد يعكس الطابع الرياضي والثقافي الذي يميز منطقة سان سيرو والمدينة بأكملها، مع إعادة تعريف للمساحات الحضرية من خلال الابتكار والاستدامة وسهولة الوصول". (روسيا اليوم)