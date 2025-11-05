ضربة مزدوجة لباريس... خسارة أمام بايرن و إصابات بالجملة

Advertisement

اعتبر مدرب أن فريقه قدّم "هدايا" لبايرن خلال الخسارة 2-1 في ، مؤكدًا أنه لا يبحث عن أعذار رغم سلسلة الإصابات التي تضرب تشكيلته.وقال إنريكي إن كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وصنع فرصًا أكثر، موضحًا: "منحناهم بعض الهدايا في المباراة، وعندما تقدّم مثل هذه الهدايا أمام فريق بهذا المستوى فمن الطبيعي أن تخسر".وتعرّض أشرف حكيمي لإصابة بعد تدخل أدى لطرد لويس دياز، كما خرج عثمان ديمبلي مصابًا أيضًا، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات داخل .وأضاف المدرب الإسباني أن أداء فريقه تحسن في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف، مشددًا على أنه هادئ ويثق بقدرة فريقه مستواه عند اكتمال الصفوف.وبهذه الخسارة، رفع بايرن رصيده إلى 12 نقطة في صدارة البطولة، بينما بقي في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.