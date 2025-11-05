Advertisement

ضربة مزدوجة لباريس... خسارة أمام بايرن و إصابات بالجملة

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:00
اعتبر مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أن فريقه قدّم "هدايا" لبايرن ميونيخ خلال الخسارة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه لا يبحث عن أعذار رغم سلسلة الإصابات التي تضرب تشكيلته.
وقال إنريكي إن بايرن كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وصنع فرصًا أكثر، موضحًا: "منحناهم بعض الهدايا في المباراة، وعندما تقدّم مثل هذه الهدايا أمام فريق بهذا المستوى فمن الطبيعي أن تخسر".

وتعرّض أشرف حكيمي لإصابة بعد تدخل أدى لطرد لويس دياز، كما خرج عثمان ديمبلي مصابًا أيضًا، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات داخل النادي الباريسي.

وأضاف المدرب الإسباني أن أداء فريقه تحسن في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف، مشددًا على أنه هادئ ويثق بقدرة فريقه على استعادة مستواه عند اكتمال الصفوف.

وبهذه الخسارة، رفع بايرن رصيده إلى 12 نقطة في صدارة البطولة، بينما بقي باريس سان جيرمان في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.
 
