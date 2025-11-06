جديد الانتقالات بين الاندية..أوباميكانو ينتقل إلى ريال مدريد



ذكرت صحيفة فووت ميركاتو أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الفريق الملكي لتدعيم خط الدفاع استعداداً للمواسم ، خصوصاً في ظل الإصابات المتكررة التي طالت بعض عناصر الخط الخلفي مؤخراً. اقترب من حسم صفقة دفاعية جديدة بعد توصل إلى اتفاق شفهي مع الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.ذكرت صحيفة فووت ميركاتو أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الفريق الملكي لتدعيم خط الدفاع استعداداً للمواسم ، خصوصاً في ظل الإصابات المتكررة التي طالت بعض عناصر الخط الخلفي مؤخراً.

وأوضحت أن الاتفاق مع أوباميكانو جاء بعد فترة من المفاوضات غير المباشرة، حيث أبدى اللاعب ترحيبه بالانتقال إلى حال اكتمال التفاهم بين الطرفين. ويمتد العقد الحالي للمدافع الدولي مع بايرن ميونخ حتى صيف 2026، ما يجعل الصفقة مرشحة لأن تتم إما عبر مفاوضات مباشرة مع النادي الألماني أو بانتظار نهاية العقد في حال لم يتم التجديد.



وكان اسم المدافع الفرنسي الآخر إبراهيم كوناتي، لاعب ، قد طُرح بقوة على طاولة ريال مدريد في وقت سابق، إلا أن الاتجاه داخل النادي الإسباني بات ميالاً نحو أوباميكانو الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستوى وبقدرات دفاعية تتناسب مع أسلوب اللعب في الليغا.



وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار أوباميكانو يعكس رغبة ريال مدريد في جلب مدافع قادر على الاندماج سريعاً مع المجموعة الحالية، خصوصاً مع وجود أكثر من لاعب فرنسي داخل التشكيلة مثل تشواميني وكامافينغا وميندي. ومع ذلك، تبقى الصفقة في مرحلة مبكرة بانتظار التطورات الرسمية خلال الأشهر المقبلة، وسط مراقبة من أندية أخرى قد تحاول الدخول على خط المفاوضات إذا ما تباطأت المباحثات بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.