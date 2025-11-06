إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب



أعلنت رابطة الدوري الأميركي، اليوم الأربعاء، إيقاف مهاجم عن مباراة حاسمة لفريقه، يوم السبت المقبل.سيغيب بسبب اعتدائه بدون كرة على أندي ناجار لاعب خلال مباراة الفريقين أوائل الأسبوع الجاري.

وأضافت الرابطة أن عقوبة لويس سواريز تشمل غرامة مالية، ولكن لم يتم الكشف عنها.ويبقى ميامي مطالباً بالفوز على ناشفيل، يوم السبت، وإلا سيودع البطولة، وينتهي موسمه.وأوضحت اللجنة التأديبية لرابطة أن السلوك العنيف لسواريز في الدقيقة 71 من المباراة التي جرت في الأول من تشرين الثاني يستحق الإيقاف، على الرغم من عدم احتساب أي مخالفة ضده أثناء المباراة.وأضافت أن اللوائح تمنح اللجنة التأديبية الحق في إيقاف لاعب حتى إذا لم تحتسب ضده مخالفة في المباراة، وذلك بعدما قام سواريز بمد ساقه اليمنى وضرب ناجار، وهما بعيدان عن .وفاز إنتر ميامي بالمباراة الأولى من السلسلة، ثم خسر المباراة الثانية أمام ناشفيل، علماً بأن الفريق فشل في تجاوز هذا الدور بالموسم الماضي بعد خسارة المباراة الثالثة على ملعبه أمام .