رياضة

إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:18
أعلنت رابطة الدوري الأميركي، اليوم الأربعاء، إيقاف لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي عن مباراة حاسمة لفريقه، يوم السبت المقبل.
سيغيب سواريز بسبب اعتدائه بدون كرة على أندي ناجار لاعب ناشفيل خلال مباراة الفريقين أوائل الأسبوع الجاري.
 
وأضافت الرابطة الأمريكية أن عقوبة لويس سواريز تشمل غرامة مالية، ولكن لم يتم الكشف عنها.

ويبقى إنتر ميامي مطالباً بالفوز على ناشفيل، يوم السبت، وإلا سيودع البطولة، وينتهي موسمه.

وأوضحت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الأمريكي أن السلوك العنيف لسواريز في الدقيقة 71 من المباراة التي جرت في الأول من تشرين الثاني يستحق الإيقاف، على الرغم من عدم احتساب أي مخالفة ضده أثناء المباراة.

وأضافت أن اللوائح تمنح اللجنة التأديبية الحق في إيقاف لاعب حتى إذا لم تحتسب ضده مخالفة في المباراة، وذلك بعدما قام سواريز بمد ساقه اليمنى وضرب ناجار، وهما بعيدان عن الكرة.

وفاز إنتر ميامي بالمباراة الأولى من السلسلة، ثم خسر المباراة الثانية أمام ناشفيل، علماً بأن الفريق فشل في تجاوز هذا الدور بالموسم الماضي بعد خسارة المباراة الثالثة على ملعبه أمام أتلانتا.
