هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟

حصل فريق الأهلي على دفعة معنوية قوية باستعادة خدمات أفضل لاعب في صفوفه خلال آخر موسمين.



عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب، تمثل إضافة فنية مهمة للفريق، قبل خوض كأس السوبر المصري للأبطال في .

Advertisement

وغاب اللاعب الدولي عن الفريق لفترة ليست قصيرة بعد سلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب منذ مشاركته في للأندية، حيثد تعرض عاشور آنذاك لإصابة قوية في الكتف استلزمت إجراء عملية جراحية، قبل أن يعود لاحقاً للمشاركة في بعض مباريات الدوري المصري، أبرزها أمام إنبي في سبتمبر (آيلول) الماضي، قبل أن يصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي “A” الذي أدى إلى ابتعاده التام عن التدريبات لفترة طويلة.



وأعلن الأهلي أن اللاعب بدأ مرحلة جديدة من التأهيل، حيث شارك في تدريبات بدنية مكثفة داخل مقر النادي، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة. وتشير المؤشرات إلى أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يتعامل مع ملف عودة عاشور بحذر، رغم حاجة الفريق الماسة إلى خدماته في ظل الغيابات المؤثرة وضعف الفاعلية الهجومية التي عانى منها الأهلي خلال الأسابيع الماضية.



وسافر عاشور مع "الأحمر" إلى الإمارات وسط ترقب كبير من جمهور النادي بشأن ظهوره في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي على إستاد هزاع بن زايد في .



ويُعد إمام عاشور من أبرز عناصر التشكيلة الحمراء بفضل تحركاته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق من وسط الملعب، وهو ما يجعل عودته بمثابة ورقة إنقاذ إضافية قد تمنح الأهلي حيوية جديدة في الفترة المقبلة. وبينما يؤكد الجهاز الطبي أن اللاعب يسير في طريق التعافي الكامل، يظل التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان النادي سيتعجل في الدفع به سريعاً أم ينتظر اكتمال جاهزيته البدنية لتفادي أي انتكاسة جديدة.





أعرب إمام عاشور، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع بعثة الفريق في الإمارات، ومشاركة فريقه الأجواء قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بعد فترة من الغياب.



وقال عاشور في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا كعادتها دائما في كل المناسبات".



وأضاف: "المشاركة في جزء من التدريب الجماعي خطوة مهمة جداً بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. ولا شك أن شعور العودة والتواجد مع الفريق لا يوصف خاصة بعد فترة صعبة من الغياب".



وأوضح: "الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن ـ بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي ـ استطعت تجاوزها".



وزاد عاشور: "أتطلع للمشاركة في كل المباريات ، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق لتحقيق البطولات.. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة".



واختتم إمام عاشور تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير قائلاً: "جماهير الأهلي دائماً على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. وأتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري".