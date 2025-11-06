Advertisement

رياضة

غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"

Lebanon 24
06-11-2025 | 04:59
Doc-P-1438708-638980202589483844.webp
Doc-P-1438708-638980202589483844.webp photos 0
أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، أن فيل فودين "عاد" وجاهز لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن فودين أضاف الكير من الإثارة على فوز مانشستر سيتي 4-1 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، حيث سجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم ويضاعف رصيده في جميع المسابقات.

وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، حيث كشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب (25 عاما) عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي سيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023 / 2024.

وقال غوارديولا: "فودين عاد. كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف. افتقدنا هذا كثيرا في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيرا".

وأضاف: "إنه واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع الكرة ببساطة قرب القائم. إنها مثل تمريرة إلى الشباك. فودين رائع في ذلك".

وأضاف: "هو عاد هذا الموسم. ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي. عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".

وأكد: "عندما يكون فودين سعيدا ومليئا بالفرح، لا تحتاج لقول الكثير. إنه لاعب مميز، لكننا بحاجة لأهدافه، ونأمل أن يكون اليوم الخطوة الأولى لتحقيق ذلك. من المهم أن يكون معنا في المباراة الكبيرة جدا يوم الأحد المقبل أمام ليفربول".
دوري أبطال أوروبا

وكالة الأنباء

البريطانية

لكرة القدم

البريطاني

الأوروبي

إنكليزي

أوروبا

