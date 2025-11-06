غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"

Advertisement

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي ، أن فيل فودين "عاد" وجاهز لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.وذكرت (بي آيه ميديا) أن فودين أضاف الكير من الإثارة على فوز مانشستر سيتي 4-1 على بوروسيا دورتموند في ، الأربعاء، حيث سجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم ويضاعف رصيده في جميع المسابقات.وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، حيث كشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب (25 عاما) عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي سيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023 / 2024.وقال غوارديولا: "فودين عاد. كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف. افتقدنا هذا كثيرا في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيرا".هالاند يعتبر نجاح السيتي أولوية.. ويعلق على مقارنته برونالدووأضاف: "إنه واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع ببساطة قرب القائم. إنها مثل تمريرة إلى الشباك. فودين رائع في ذلك".وأضاف: "هو عاد هذا الموسم. ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي. عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".وأكد: "عندما يكون فودين سعيدا ومليئا بالفرح، لا تحتاج لقول الكثير. إنه لاعب مميز، لكننا بحاجة لأهدافه، ونأمل أن يكون اليوم الخطوة الأولى لتحقيق ذلك. من المهم أن يكون معنا في المباراة الكبيرة جدا يوم الأحد المقبل أمام ليفربول".