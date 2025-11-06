"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا

كشفت صحيفة "فيشاخيس" ، أن وضع " " الإسباني مارك كوكوريلا، كهدف رئيسي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإنّ قد يُجهّز عرضاً بقيمة 40 مليون لضمّ اللاعب، رغم التوقعات بأن يطالب "تشيلسي" بمبلغ أكبر بكثير للتخلي عن خدمات اللاعب. (الامارات 24)