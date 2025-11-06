Advertisement

رياضة

"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:10
كشفت صحيفة "فيشاخيس" الإسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد وضع ظهير أيسر "تشيلسي" الإسباني مارك كوكوريلا، كهدف رئيسي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإنّ النادي الإسباني قد يُجهّز عرضاً بقيمة 40 مليون يورو لضمّ اللاعب، رغم التوقعات بأن يطالب "تشيلسي" بمبلغ أكبر بكثير للتخلي عن خدمات اللاعب. (الامارات 24)

