23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لماذا لم يحضر رونالدو جنازة زميله في المنتخب البرتغاليّ؟
Lebanon 24
06-11-2025
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث
كريستيانو رونالدو
عن سبب غيابه عن حضور جنازة صديقه
ديوغو جوتا
الذي توفي في حادث سير، وقال في حوار مع المذيع
البريطاني
بيرس مورغان
"لم أذهب إلى الجنازة لأنني لم أعد أرغب بزيارة المقابر عقب وفاة والدي".
Advertisement
وأضاف
رونالدو
: "السبب الآخر هو أنني كما تعرفون كلما أذهب إلى مكان يتحول إلى أشبه بـ"السيرك" لأنه عندما أذهب ينصب الاهتمام عليّ ولا أريد ذلك". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
Lebanon 24
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
07/11/2025 02:39:39
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر
07/11/2025 02:39:39
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحا للتفاوض المباشر مع أميركا وويتكوف حدد الموعد لكن لم يحضر
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحا للتفاوض المباشر مع أميركا وويتكوف حدد الموعد لكن لم يحضر
07/11/2025 02:39:39
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة
Lebanon 24
البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة
07/11/2025 02:39:39
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
بيرس مورغان
ديوغو جوتا
البرتغالي
البريطاني
البرتغال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
Lebanon 24
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
15:51 | 2025-11-06
06/11/2025 03:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا
Lebanon 24
"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا
12:10 | 2025-11-06
06/11/2025 12:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: يويفا يكشف قائمة الأهداف الأجمل في دوري الأبطال
Lebanon 24
بالفيديو: يويفا يكشف قائمة الأهداف الأجمل في دوري الأبطال
10:47 | 2025-11-06
06/11/2025 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"
Lebanon 24
غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"
04:59 | 2025-11-06
06/11/2025 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
03:33 | 2025-11-06
06/11/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:51 | 2025-11-06
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
12:10 | 2025-11-06
"أتلتيكو مدريد" يُجهّز 40 مليون يورور لشراء كوكوريلا
10:47 | 2025-11-06
بالفيديو: يويفا يكشف قائمة الأهداف الأجمل في دوري الأبطال
04:59 | 2025-11-06
غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"
03:33 | 2025-11-06
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
02:18 | 2025-11-06
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24