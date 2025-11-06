Advertisement

لماذا لم يحضر رونالدو جنازة زميله في المنتخب البرتغاليّ؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:47
Doc-P-1438983-638980589750457415.jpg
Doc-P-1438983-638980589750457415.jpg photos 0
تحدث كريستيانو رونالدو عن سبب غيابه عن حضور جنازة صديقه ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سير، وقال في حوار مع المذيع البريطاني بيرس مورغان "لم أذهب إلى الجنازة لأنني لم أعد أرغب بزيارة المقابر عقب وفاة والدي".
وأضاف رونالدو: "السبب الآخر هو أنني كما تعرفون كلما أذهب إلى مكان يتحول إلى أشبه بـ"السيرك" لأنه عندما أذهب ينصب الاهتمام عليّ ولا أريد ذلك". (العربية)
