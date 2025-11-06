بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟

Advertisement

رُشح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي والإسباني لامين يامال جناح الإسباني والمغربي أشرف حكيمي ظهير لجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.وشهدت القائمة أيضاً وجود عثمان ديمبلي لاعب الفائز بجائزة "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس برس"، وزملائه الظهير نونو مينديز وفيتينا بالإضافة إلى حكيمي.وحلّ يامال من برشلونة الإسباني وزميليه بيدري ورافينيا في القائمة، كما تضمّنت لائحة المرشّحين كيليان مبابي هداف ، وهاري كين هداف بايرن ميونخ وكول لاعب تشيلسي الإنكليزيّ. (العربية)