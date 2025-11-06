Advertisement

رياضة

بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 15:51
رُشح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي والإسباني لامين يامال جناح برشلونة الإسباني والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان لجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.
وشهدت القائمة أيضاً وجود عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفائز بجائزة "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس برس"، وزملائه الظهير نونو مينديز وفيتينا بالإضافة إلى حكيمي.

وحلّ يامال من برشلونة الإسباني وزميليه بيدري ورافينيا في القائمة، كما تضمّنت لائحة المرشّحين كيليان مبابي هداف ريال مدريد، وهاري كين هداف بايرن ميونخ وكول بالمر لاعب تشيلسي الإنكليزيّ. (العربية)
