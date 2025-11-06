25
أمام ترامب... تكريم ميسي ومنحه مفتاح مدينة ميامي
Lebanon 24
06-11-2025
|
23:00
تسلم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي "إنتر ميامي" الأميركيّ
لكرة القدم
، مفتاح مدينة ميامي من العمدة فرانسيس سواريز تقديرا لمساهمته في الرياضة والمجتمع، وذلك خلال منتدى الأعمال الأميركيّ.
وكرم ميسي أمام أنظار عدد من الشخصيات البارزة مثل الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، والحائزة مؤخرا على جائزة نوبل للسلام الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، واسطورة التنس السابق الإسباني رافاييل نادال.
كما تواجد الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" إريك شميدت، ورئيس
مجلس الإدارة
جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لشركة "جي بي" مورغان تشيس، ومؤسس شركة "سيتاديل" كين غريفين، ورئيس "الفورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، وشخصيات أخرى من عالم الرياضة والسياسة والتكنولوجيا والأعمال.
وشكر ميسي مدينة ميامي والولايات المتحدة، ورد على تصريحات غريمه التقليدي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حول كأس العالم، مؤكدا أن الفوز بها هو الإنجاز الأعظم في مسيرته. (روسيا اليوم)
