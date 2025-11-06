Advertisement

رياضة

أمام ترامب... تكريم ميسي ومنحه مفتاح مدينة ميامي

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439017-638980673445871473.jpeg
Doc-P-1439017-638980673445871473.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي "إنتر ميامي" الأميركيّ لكرة القدم، مفتاح مدينة ميامي من العمدة فرانسيس سواريز تقديرا لمساهمته في الرياضة والمجتمع، وذلك خلال منتدى الأعمال الأميركيّ.
Advertisement


وكرم ميسي أمام أنظار عدد من الشخصيات البارزة مثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، والحائزة مؤخرا على جائزة نوبل للسلام الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، واسطورة التنس السابق الإسباني رافاييل نادال.

كما تواجد الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" إريك شميدت، ورئيس مجلس الإدارة جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لشركة "جي بي" مورغان تشيس، ومؤسس شركة "سيتاديل" كين غريفين، ورئيس "الفورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، وشخصيات أخرى من عالم الرياضة والسياسة والتكنولوجيا والأعمال.

وشكر ميسي مدينة ميامي والولايات المتحدة، ورد على تصريحات غريمه التقليدي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حول كأس العالم، مؤكدا أن الفوز بها هو الإنجاز الأعظم في مسيرته. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
lebanon 24
07/11/2025 09:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مع إنتر ميامي.. ميسي يصنع التاريخ
lebanon 24
07/11/2025 09:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام.. السيسي يمنح ترامب أرفع درجة تكريم مصرية
lebanon 24
07/11/2025 09:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: الرئيس ترامب يؤمن بأن نتنياهو اتخذ قرارات صعبة كانت مفتاح الوصول إلى الاتفاق
lebanon 24
07/11/2025 09:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الإدارة

رئيس الاتحاد

روسيا اليوم

لكرة القدم

دونالد

الرياض

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:17 | 2025-11-07
15:51 | 2025-11-06
13:47 | 2025-11-06
12:10 | 2025-11-06
10:47 | 2025-11-06
04:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24