لم يحضر أي جنازة منذ وفاته.. من هو والد كريستيانو رونالدو؟

كشف النجم ، سبب غيابه عن جنازة زميله الراحل ، مشيرًا إلى أنه لم يزر المقابر منذ وفاة والده لتجنب الانتباه الإعلامي والزحام، مؤكدًا أن وفاة والده أثرت في حياته وسلوكه.والده ، الذي توفي عام 2005 بعد صراع مع المرض، كان جنديًا وبستانيًا مخلصًا لعائلته وبلاده، وقد شكل شخصيته وأثر على اهتمامه بصحته وسلوكياته.لذلك يعتني بصحته، ولا يدخن ولا يشرب ، ويتبرع ، وهو يتجنب لفت الأنظار في المناسبات العائلية الحساسة.