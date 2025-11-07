26
رياضة
لم يحضر أي جنازة منذ وفاته.. من هو والد كريستيانو رونالدو؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، سبب غيابه عن جنازة زميله الراحل
ديوغو جوتا
، مشيرًا إلى أنه لم يزر المقابر منذ وفاة والده لتجنب الانتباه الإعلامي والزحام، مؤكدًا أن وفاة والده أثرت في حياته وسلوكه.
والده
خوسيه دينيس أفيرو
، الذي توفي عام 2005 بعد صراع مع المرض، كان جنديًا وبستانيًا مخلصًا لعائلته وبلاده، وقد شكل شخصيته وأثر على اهتمامه بصحته وسلوكياته.
لذلك
رونالدو
يعتني بصحته، ولا يدخن ولا يشرب
الكحول
، ويتبرع
بالدم
، وهو يتجنب لفت الأنظار في المناسبات العائلية الحساسة.
