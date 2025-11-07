Advertisement

رياضة

لم يحضر أي جنازة منذ وفاته.. من هو والد كريستيانو رونالدو؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1439154-638981076692890234.webp
Doc-P-1439154-638981076692890234.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سبب غيابه عن جنازة زميله الراحل ديوغو جوتا، مشيرًا إلى أنه لم يزر المقابر منذ وفاة والده لتجنب الانتباه الإعلامي والزحام، مؤكدًا أن وفاة والده أثرت في حياته وسلوكه.
Advertisement

والده خوسيه دينيس أفيرو، الذي توفي عام 2005 بعد صراع مع المرض، كان جنديًا وبستانيًا مخلصًا لعائلته وبلاده، وقد شكل شخصيته وأثر على اهتمامه بصحته وسلوكياته.

لذلك رونالدو يعتني بصحته، ولا يدخن ولا يشرب الكحول، ويتبرع بالدم، وهو يتجنب لفت الأنظار في المناسبات العائلية الحساسة. 
مواضيع ذات صلة
لماذا لم يحضر رونالدو جنازة زميله في المنتخب البرتغاليّ؟
lebanon 24
07/11/2025 12:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد غريب.. شاب يحضر جنازته!
lebanon 24
07/11/2025 12:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صورها مع كريستيانو رونالدو.. ابنة الفنان أحمد سعد ترد على انتقادات والدها
lebanon 24
07/11/2025 12:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
lebanon 24
07/11/2025 12:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

خوسيه دينيس أفيرو

كريستيانو رونالد

ديوغو جوتا

البرتغالي

البرتغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-11-07
00:17 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-06
15:51 | 2025-11-06
13:47 | 2025-11-06
12:10 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24