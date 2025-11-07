24
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
Lebanon 24
07-11-2025
|
08:07
A-
A+
شهدت الساحة الرياضية الأميركية حادثة مأسوية بعدما أقدم لاعب فريق
دالاس
كاوبويز الشاب مارشاون نيلاند على الانتحار عقب مطاردة الشرطة له في ولاية
تكساس
.
ووفق ما أكدته السلطات، أطلق نيلاند البالغ من العمر 24 عاما النار على نفسه مساء الأربعاء الماضي، بعد أن فر من رجال الشرطة الذين حاولوا إيقاف سيارته بسبب مخالفة مرورية في مدينة فريسكو.
واستمرت المطاردة لبضع دقائق قبل أن تفقد الشرطة أثر المركبة، ليعثر عليها لاحقا متروكة بعد تعرضها لحادث سير.
وواصل اللاعب الهرب سيرا على الأقدام إلى أن عثر عليه جثة هامدة بعد منتصف الليل، مصابا بطلق ناري في الرأس، يرجح أنه أطلقه على نفسه.
وأصدر نادي دالاس كاوبويز بيانا رسميا نعى فيه لاعبه الشاب، معبرا عن حزنه العميق وتعاطفه مع عائلته ورفيقته كاتالينا، ووصفه بأنه "زميل محبوب وعضو مهم في عائلة الفريق". (روسيا اليوم)
