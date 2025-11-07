Advertisement

رياضة

الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0

Lebanon 24
07-11-2025 | 09:41
في إطار الدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم، فاز فريق الأنصار على فريق الرياضي العباسية بهدف مقابل لا شيء سجله " ابو بكر جبرين" في الدقيقة 84 في الشوط الثاني في المباراة التي جرت على ملعب عباس ناصر في العباسية .
وكان العباسية اهدر فرصتين محققتين.

وحضر المباراة  الأمين للاتحاد البناتي لكرة القدم جهاد الشحف وحشد من الجمهور.

وقاد المباراة طاقم حكام لبناني اتحادي: الحكم ماهر العالي بمساعدة الحكمين علي فقيه وبلال العرفى.
