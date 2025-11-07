الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0

Advertisement

في إطار الدوري اللبناني الممتاز ، فاز فريق على فريق الرياضي العباسية بهدف مقابل لا شيء سجله " جبرين" في الدقيقة 84 في الشوط الثاني في المباراة التي جرت على ملعب عباس ناصر في العباسية .وكان العباسية اهدر فرصتين محققتين.وحضر المباراة الأمين للاتحاد البناتي لكرة القدم جهاد الشحف وحشد من الجمهور.وقاد المباراة طاقم حكام لبناني اتحادي: الحكم ماهر العالي بمساعدة الحكمين وبلال العرفى.