رياضة
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
Lebanon 24
07-11-2025
|
09:41
A-
A+
في إطار الدوري اللبناني الممتاز
لكرة القدم
، فاز فريق
الأنصار
على فريق الرياضي العباسية بهدف مقابل لا شيء سجله "
ابو بكر
جبرين" في الدقيقة 84 في الشوط الثاني في المباراة التي جرت على ملعب عباس ناصر في العباسية .
وكان العباسية اهدر فرصتين محققتين.
وحضر المباراة الأمين للاتحاد البناتي لكرة القدم جهاد الشحف وحشد من الجمهور.
وقاد المباراة طاقم حكام لبناني اتحادي: الحكم ماهر العالي بمساعدة الحكمين
علي فقيه
وبلال العرفى.
