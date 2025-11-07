Advertisement

رياضة

غوارديولا يحقق رقم ألف مباراة في مسيرته التدريبية!

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:03
هنأ أسطورة التدريب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بمناسبة خوضه المباراة رقم ألف في مسيرته التدريبية.


ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، سيبلغ غوارديولا هذا الرقم حين يواجه مانشستر سيتي ضيفه ليفربول يوم الأحد، بعدما قاد الفريق لتحقيق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي خاض أكثر من ألفي مباراة خلال مسيرته، في تصريح باسم رابطة مدربي الدوري: أنا سعيد حقا بالترحيب بك في نادي الألف مباراة. إن حبك العميق وشغفك باللعبة كان دائما شيئا يجب أن تفخر به وكذلك تأثيرك على اللعبة في العالم كله.


وتابع فيرغسون: الوصول إلى 1000 مباراة إنجاز رائع في كرة القدم ولا يمكن الاستهانة به، أن تواصل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وبطولات الكأس المحلية في ثلاث بلدان أوروبية، فهذا أمر رائع للغاية".


وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية مع فريق برشلونة الرديف قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول ثم درب بايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2016، وفاز بـ715 مباراة من أصل 999 خاضها حتى الآن.


وقال غوارديولا: أنا فخور للغاية بالوصول إلى 1000 مباراة وهو طموح كان دائما له مكانة خاصة في داخلي. (العربية) 
