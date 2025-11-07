غوارديولا يحقق رقم ألف مباراة في مسيرته التدريبية!

Advertisement

ووفقًا لوكالة الأنباء "بي إيه ميديا"، سيبلغ غوارديولا هذا الرقم حين يواجه ضيفه ليفربول ، بعدما قاد الفريق لتحقيق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال فيرغسون، مدرب السابق الذي خاض أكثر من ألفي مباراة خلال مسيرته، في تصريح باسم رابطة مدربي الدوري: أنا سعيد حقا بالترحيب بك في نادي الألف مباراة. إن حبك العميق وشغفك باللعبة كان دائما شيئا يجب أن تفخر به وكذلك تأثيرك على اللعبة في العالم كله.وتابع فيرغسون: الوصول إلى 1000 مباراة إنجاز رائع في ولا يمكن الاستهانة به، أن تواصل الفوز بالدوري ودوري أبطال وبطولات الكأس المحلية في ثلاث بلدان أوروبية، فهذا أمر رائع للغاية".وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية مع فريق الرديف قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول ثم درب بايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى سيتي في عام 2016، وفاز بـ715 مباراة من أصل 999 خاضها حتى الآن.وقال غوارديولا: أنا فخور للغاية بالوصول إلى 1000 مباراة وهو طموح كان دائما له مكانة خاصة في داخلي. (العربية)