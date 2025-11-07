24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غوارديولا يحقق رقم ألف مباراة في مسيرته التدريبية!
Lebanon 24
07-11-2025
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ أسطورة التدريب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بمناسبة خوضه المباراة رقم ألف في مسيرته التدريبية.
ووفقًا لوكالة الأنباء
البريطانية
"بي إيه ميديا"، سيبلغ غوارديولا هذا الرقم حين يواجه
مانشستر سيتي
ضيفه ليفربول
يوم الأحد
، بعدما قاد الفريق لتحقيق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisement
وقال فيرغسون، مدرب
مانشستر يونايتد
السابق الذي خاض أكثر من ألفي مباراة خلال مسيرته، في تصريح باسم رابطة مدربي الدوري: أنا سعيد حقا بالترحيب بك في نادي الألف مباراة. إن حبك العميق وشغفك باللعبة كان دائما شيئا يجب أن تفخر به وكذلك تأثيرك على اللعبة في العالم كله.
وتابع فيرغسون: الوصول إلى 1000 مباراة إنجاز رائع في
كرة القدم
ولا يمكن الاستهانة به، أن تواصل الفوز بالدوري ودوري أبطال
أوروبا
وبطولات الكأس المحلية في ثلاث بلدان أوروبية، فهذا أمر رائع للغاية".
وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية مع فريق
برشلونة
الرديف قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول ثم درب بايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى
مانشستر
سيتي في عام 2016، وفاز بـ715 مباراة من أصل 999 خاضها حتى الآن.
وقال غوارديولا: أنا فخور للغاية بالوصول إلى 1000 مباراة وهو طموح كان دائما له مكانة خاصة في داخلي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
Lebanon 24
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
08/11/2025 04:39:47
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: الأمن الوطني يحقق في حادثة العثور على مسيّرة وتوقيت سقوطها
Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: الأمن الوطني يحقق في حادثة العثور على مسيّرة وتوقيت سقوطها
08/11/2025 04:39:47
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
Lebanon 24
إيقاف سواريز عن مباراة حاسمة.. اليكم السبب
08/11/2025 04:39:47
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
08/11/2025 04:39:47
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
وكالة الأنباء
مانشستر سيتي
البريطانية
يوم الأحد
البريطاني
كرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو
Lebanon 24
ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو
16:05 | 2025-11-07
07/11/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:26 | 2025-11-07
07/11/2025 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"
Lebanon 24
بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"
11:03 | 2025-11-07
07/11/2025 11:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
Lebanon 24
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
09:41 | 2025-11-07
07/11/2025 09:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
Lebanon 24
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
08:07 | 2025-11-07
07/11/2025 08:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:05 | 2025-11-07
ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو
13:26 | 2025-11-07
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
11:03 | 2025-11-07
بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"
09:41 | 2025-11-07
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
08:07 | 2025-11-07
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
04:30 | 2025-11-07
رئيس "الفيفا" في ورطة بسبب ترامب… هل يُعاقب قبل كأس العالم 2026؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 04:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24