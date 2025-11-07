ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو

Advertisement

وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: خاض بيدرو حصة تدريبية معنا بالأمس ومع المعالج الطبيعي وكان الأمر جيداً. اليوم سيحاول معنا ومن ثم سنتخذ القرار الأخير.وكان لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا قد غادر الملعب في الدقائق الأولى خلال تعادل مع كارباغ الأذربيجاني بدوري أبطال ، وسيغيب عن مواجهة وولفرهامبتون، فيما قال ماريسكا: ليس لدينا أي جديد في الوقت الحالي، نحتاج للانتظار بضع ساعات لتنتهي كافة الفحوصات لكن بالتأكيد لديه إصابة. من المؤسف حدوث ذلك لأننا كنا نحاول تقليل دقائق مشاركته وحتى مع ذلك تعرض للإصابة مجدداً، لكننا سنحتاج للمواصلة حتى نجد حلاً لذلك. (العربية)