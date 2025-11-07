24
رياضة
ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو
Lebanon 24
07-11-2025
|
16:05
A-
A+
أكد
الإيطالي
إنزو ماريسكا
،
المدير الفني
لتشيلسي، أنه سينتظر التوقيت المناسب لتحديد مشاركة جناح الفريق
البرتغالي
بيدرو
نيتو في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي يوم السبت.
وقال ماريسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: خاض بيدرو حصة تدريبية معنا بالأمس ومع المعالج الطبيعي وكان الأمر جيداً. اليوم سيحاول معنا ومن ثم سنتخذ القرار الأخير.
وكان لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا قد غادر الملعب في الدقائق الأولى خلال تعادل
تشيلسي
مع كارباغ الأذربيجاني بدوري أبطال
أوروبا
، وسيغيب عن مواجهة وولفرهامبتون، فيما قال ماريسكا: ليس لدينا أي جديد في الوقت الحالي، نحتاج للانتظار بضع ساعات لتنتهي كافة الفحوصات لكن بالتأكيد لديه إصابة. من المؤسف حدوث ذلك لأننا كنا نحاول تقليل دقائق مشاركته وحتى مع ذلك تعرض للإصابة مجدداً، لكننا سنحتاج للمواصلة حتى نجد حلاً لذلك. (العربية)
