بعد ترشيحه لتشكيلة العام من الفيفا… أول تعليق من سالم الدوسري

أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي ونجم نادي ، عن فخره بعد اختياره ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة العام 2025 التي يصدرها (الفيفا).ويأتي هذا الترشيح بعد أسابيع من تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2025 للعام الثاني على التوالي، ليحقق إنجازًا جديدًا كأول لاعب يتم اختياره ضمن المرشحين الرسميين لجوائز الفيفا "The Best".وجاء اختيار الدوسري تقديرًا للموسم المميز الذي قدمه، سواء مع الهلال بعد بلوغه ربع نهائي للأندية 2025، أو مع المنتخب السعودي إثر مساهمته في التأهل إلى كأس العالم 2026.وعقب فوز الهلال على النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، عبّر الدوسري عن اعتزازه قائلاً إنه يشعر بالفخر لكونه أول لاعب سعودي يدخل القائمة النهائية لجوائز “ذي بيست” وتشكيلة العام، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة التألق.وأضاف الدوسري: "والله فخر كبير أن أكون أول لاعب سعودي يتم اختياره ضمن قائمة المرشحين لجوائز الفيفا، هذا سيحفزني لأن أطمح لما هو أفضل في قادم المسيرة".وأشاد نجم المنتخب السعودي بالجماهير قائلا: "أشكر جماهير الهلال والمنتخب، أنا أيضا أحبهم".