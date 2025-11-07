24
رياضة
بعد ترشيحه لتشكيلة العام من الفيفا… أول تعليق من سالم الدوسري
Lebanon 24
07-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي ونجم نادي
الهلال
، عن فخره بعد اختياره ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة العام 2025 التي يصدرها
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا).
ويأتي هذا الترشيح بعد أسابيع من تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2025 للعام الثاني على التوالي، ليحقق إنجازًا جديدًا كأول لاعب
سعودي
يتم اختياره ضمن المرشحين الرسميين لجوائز الفيفا "The Best".
وجاء اختيار الدوسري تقديرًا للموسم المميز الذي قدمه، سواء مع الهلال بعد بلوغه ربع نهائي
كأس العالم
للأندية 2025، أو مع المنتخب السعودي إثر مساهمته في التأهل إلى كأس العالم 2026.
وعقب فوز الهلال على النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، عبّر الدوسري عن اعتزازه قائلاً إنه يشعر بالفخر لكونه أول لاعب سعودي يدخل القائمة النهائية لجوائز “ذي بيست” وتشكيلة العام، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة التألق.
وأضاف الدوسري: "والله فخر كبير أن أكون أول لاعب سعودي يتم اختياره ضمن قائمة المرشحين لجوائز الفيفا، هذا سيحفزني لأن أطمح لما هو أفضل في قادم المسيرة".
وأشاد نجم المنتخب السعودي بالجماهير قائلا: "أشكر جماهير الهلال والمنتخب، أنا أيضا أحبهم".
