Advertisement

رياضة

بعد ترشيحه لتشكيلة العام من الفيفا… أول تعليق من سالم الدوسري

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439442-638981587755012116.jpg
Doc-P-1439442-638981587755012116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي ونجم نادي الهلال، عن فخره بعد اختياره ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة العام 2025 التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
Advertisement


ويأتي هذا الترشيح بعد أسابيع من تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2025 للعام الثاني على التوالي، ليحقق إنجازًا جديدًا كأول لاعب سعودي يتم اختياره ضمن المرشحين الرسميين لجوائز الفيفا "The Best".


وجاء اختيار الدوسري تقديرًا للموسم المميز الذي قدمه، سواء مع الهلال بعد بلوغه ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، أو مع المنتخب السعودي إثر مساهمته في التأهل إلى كأس العالم 2026.


وعقب فوز الهلال على النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، عبّر الدوسري عن اعتزازه قائلاً إنه يشعر بالفخر لكونه أول لاعب سعودي يدخل القائمة النهائية لجوائز “ذي بيست” وتشكيلة العام، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة التألق.


وأضاف الدوسري: "والله فخر كبير أن أكون أول لاعب سعودي يتم اختياره ضمن قائمة المرشحين لجوائز الفيفا، هذا سيحفزني لأن أطمح لما هو أفضل في قادم المسيرة".


وأشاد نجم المنتخب السعودي بالجماهير قائلا: "أشكر جماهير الهلال والمنتخب، أنا أيضا أحبهم".
مواضيع ذات صلة
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
lebanon 24
08/11/2025 08:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
lebanon 24
08/11/2025 08:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
lebanon 24
08/11/2025 08:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان زيارته إلى لبنان.. أوّل تعليق للبابا
lebanon 24
08/11/2025 08:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

كأس العالم

لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

الهلال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:05 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
12:03 | 2025-11-07
11:03 | 2025-11-07
09:41 | 2025-11-07
08:07 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24