Advertisement

رياضة

بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1439459-638981740666024699.webp
Doc-P-1439459-638981740666024699.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد فريق برشلونة الكتالوني إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" حيث خاض أول حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير أمس الجمعة.
Advertisement

وتوافدت جماهير نادي برشلونة الإسباني إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي تم افتتاحه أمس الجمعة بحصة تدريبية مفتوحة للمشجعين.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على منصة إكس، أكدت أن التدريب بمثابة اختبار تقني وعملي للتأكد من سلامة الأنظمة والمداخل ومختلف المرافق، وذلك ضمن العملية التدريجية لإعادة افتتاح الملعب.

وكتب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عبر حسابه على منصة "X": "اليوم كان يوم الفرح بالعودة إلى كامب نو الجديد حيث تذكرنا اللحظات الأسطورية للماضي مدركين أن هذا الملعب سيكون الأفضل في العالم.. هو الإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة لنستمتع بالحاضر ونبني المستقبل معا يا كوليز".

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أنه بعد 894 يوما من آخر مباراة احتضنها في 28 أيار 2023، أمام ريال مايوركا، يفتح ملعب الكامب نو لأول مرة منذ بدء أعمال التجديد من أجل احتضان تدريب مفتوح للفريق الأول أمام الجماهير.

وعلقت الصحيفة: "بعد نحو 3 أعوام من الغلق، يعود ملعب سبوتيفاي كامب نو لاستقبال جماهير برشلونة مجددا، ولو بشكل جزئي في حدث رمزي يُجسد ارتباط النادي الكتالوني بملعبه الأسطوري".(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
lebanon 24
08/11/2025 12:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
lebanon 24
08/11/2025 12:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب سالفورد احتجاجًا على غاري نيفيل
lebanon 24
08/11/2025 12:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
lebanon 24
08/11/2025 12:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24

برشلونة الإسباني

نادي برشلونة

فريق برشلونة

روسيا اليوم

الإسبانية

ديبورتيفو

المستقبل

كامب نو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
16:05 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
12:03 | 2025-11-07
11:03 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24