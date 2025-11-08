24
رياضة
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
Lebanon 24
08-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد
فريق برشلونة
الكتالوني إلى ملعب "سبوتيفاي
كامب نو
" حيث خاض أول حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير أمس الجمعة.
وتوافدت جماهير نادي
برشلونة الإسباني
إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي تم افتتاحه أمس الجمعة بحصة تدريبية مفتوحة للمشجعين.
وكانت الصفحة الرسمية لنادي
برشلونة
على منصة إكس، أكدت أن التدريب بمثابة اختبار تقني وعملي للتأكد من سلامة الأنظمة والمداخل ومختلف المرافق، وذلك ضمن العملية التدريجية لإعادة افتتاح الملعب.
وكتب رئيس
نادي برشلونة
خوان لابورتا عبر حسابه على منصة "X": "اليوم كان يوم الفرح بالعودة إلى كامب نو الجديد حيث تذكرنا اللحظات الأسطورية للماضي مدركين أن هذا الملعب سيكون الأفضل في العالم.. هو الإرث الذي سنتركه للأجيال
القادمة
لنستمتع بالحاضر ونبني
المستقبل
معا يا كوليز".
وأشارت صحيفة موندو
ديبورتيفو
الإسبانية
، إلى أنه بعد 894 يوما من آخر مباراة احتضنها في 28 أيار 2023، أمام
ريال
مايوركا، يفتح ملعب الكامب نو لأول مرة منذ بدء أعمال التجديد من أجل احتضان تدريب مفتوح للفريق الأول أمام الجماهير.
وعلقت الصحيفة: "بعد نحو 3 أعوام من الغلق، يعود ملعب سبوتيفاي كامب نو لاستقبال جماهير برشلونة مجددا، ولو بشكل جزئي في حدث رمزي يُجسد ارتباط النادي الكتالوني بملعبه الأسطوري".(روسيا اليوم)
