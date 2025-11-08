24
رياضة
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
08-11-2025
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا" أن قرعة الملحقين
الأوروبي
والعالمي المؤهلين إلى نهائيات
كأس العالم
2026 ستُجرى يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025 في مقره بمدينة زيورخ السويسرية.
وأوضح "فيفا" أن القرعة ستحدد المسارات النهائية المؤهلة للبطولة التي تستضيفها
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.
وسيشارك في الملحقين 22 منتخبًا، منها 16 في الملحق الأوروبي و6 في الملحق العالمي، للتنافس على آخر 6 بطاقات مؤهلة. ويحصل الملحق الأوروبي على 4 مقاعد، فيما يمنح الملحق العالمي مقعدين إضافيين.
ويتكوّن الملحق الأوروبي من 12 منتخبًا وصيفة مجموعاتها في التصفيات و4 منتخبات متصدرة في
دوري
الأمم الأوروبية، تتنافس ضمن 4 مسارات من مباراتي نصف نهائي ونهائي لتحديد المتأهلين الأربعة.
أما الملحق العالمي فيضم 6 منتخبات تمثل القارات المختلفة: بوليفيا عن أميركا الجنوبية، كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، ممثلين من "كونكاكاف"، منتخب من
أفريقيا
وآخر من آسيا.
وحتى الآن، تأهل 28 منتخبًا من أصل 48 إلى المونديال، على أن تُحسم المقاعد المتبقية في تشرين الثاني الجاري. وتقام النهائيات بين 11 حزيران و19
تموز
2026 في نسخة تاريخية هي الأكبر في تاريخ البطولة. (الجزيرة)
