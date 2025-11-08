Advertisement

رياضة

"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1439653-638982083464348158.png
Doc-P-1439653-638982083464348158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026 ستُجرى يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025 في مقره بمدينة زيورخ السويسرية.
Advertisement

وأوضح "فيفا" أن القرعة ستحدد المسارات النهائية المؤهلة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

وسيشارك في الملحقين 22 منتخبًا، منها 16 في الملحق الأوروبي و6 في الملحق العالمي، للتنافس على آخر 6 بطاقات مؤهلة. ويحصل الملحق الأوروبي على 4 مقاعد، فيما يمنح الملحق العالمي مقعدين إضافيين.

ويتكوّن الملحق الأوروبي من 12 منتخبًا وصيفة مجموعاتها في التصفيات و4 منتخبات متصدرة في دوري الأمم الأوروبية، تتنافس ضمن 4 مسارات من مباراتي نصف نهائي ونهائي لتحديد المتأهلين الأربعة.
أما الملحق العالمي فيضم 6 منتخبات تمثل القارات المختلفة: بوليفيا عن أميركا الجنوبية، كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، ممثلين من "كونكاكاف"، منتخب من أفريقيا وآخر من آسيا.

وحتى الآن، تأهل 28 منتخبًا من أصل 48 إلى المونديال، على أن تُحسم المقاعد المتبقية في تشرين الثاني الجاري. وتقام النهائيات بين 11 حزيران و19 تموز 2026 في نسخة تاريخية هي الأكبر في تاريخ البطولة. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
lebanon 24
08/11/2025 20:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
lebanon 24
08/11/2025 20:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك رواندا
lebanon 24
08/11/2025 20:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026
lebanon 24
08/11/2025 20:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

الأوروبي

الجزيرة

أفريقيا

أوروبي

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:40 | 2025-11-08
10:33 | 2025-11-08
09:01 | 2025-11-08
04:00 | 2025-11-08
02:00 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24