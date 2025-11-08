رونالدو يخرق المنطق… يميني بين عظماء اليسرى

يثبّت (41 عامًا) مكانته كأحد أفضل الهدافين تاريخيًا، رغم كونه يلعب بالقدم اليمنى. ووفق "ماركا"، سجّل بقدمه اليسرى 181 هدفًا مع سبورتينغ لشبونة، ، ، يوفنتوس، النصر ومنتخب البرتغال، ليصبح اللاعب الوحيد اليمينيّ ضمن أفضل 10 هدّافين باليسرى، محتّلًا المركز الخامس حاليًا، مع مطاردة إرلينغ هالاند السادس (179).

يتصدر القائمة بـ744 هدفًا، ويأتي ثالثًا بـ243، مع استمرار سباق الأرقام لميسي ورونالدو وهالاند.

قائمة العشرة الأكثر تسجيلاً باليسرى (القرن الـ21):





1) ليونيل ميسي: 744

2) هالك: 258

3) محمد صلاح: 243

4) أنطوان غريزمان: 191

5) كريستيانو : 181

6) إرلينغ هالاند: 179

7) لوكاس بودولسكي: 164

8) أنخيل دي ماريا: 157

9) أريين روبن: 146

10) أوليفيه جيرو: 136.



كما يملك رونالدو أرقامًا قياسية لافتة: 156 هدفًا بالرأس، ونجح في 177 ركلة جزاء من أصل 211، وأحرز 63 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، فيما يبقى رقمه الأبرز 611 هدفًا بقدمه اليمنى. ويقترب من حاجز الألف هدف، إذ يحتاج إلى 48 هدفًا فقط. (الجزيرة)