24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو يخرق المنطق… يميني بين عظماء اليسرى
Lebanon 24
08-11-2025
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثبّت
كريستيانو رونالدو
(41 عامًا) مكانته كأحد أفضل الهدافين تاريخيًا، رغم كونه يلعب بالقدم اليمنى. ووفق "ماركا"، سجّل بقدمه اليسرى 181 هدفًا مع سبورتينغ لشبونة،
مانشستر يونايتد
،
ريال مدريد
، يوفنتوس، النصر ومنتخب البرتغال، ليصبح اللاعب الوحيد اليمينيّ ضمن أفضل 10 هدّافين باليسرى، محتّلًا المركز الخامس حاليًا، مع مطاردة إرلينغ هالاند السادس (179).
Advertisement
يتصدر
ليونيل
ميسي
القائمة بـ744 هدفًا، ويأتي
محمد صلاح
ثالثًا بـ243، مع استمرار سباق الأرقام لميسي ورونالدو وهالاند.
قائمة العشرة الأكثر تسجيلاً باليسرى (القرن الـ21):
1) ليونيل ميسي: 744
2) هالك: 258
3) محمد صلاح: 243
4) أنطوان غريزمان: 191
5) كريستيانو
رونالدو
: 181
6) إرلينغ هالاند: 179
7) لوكاس بودولسكي: 164
8) أنخيل دي ماريا: 157
9) أريين روبن: 146
10) أوليفيه جيرو: 136.
كما يملك رونالدو أرقامًا قياسية لافتة: 156 هدفًا بالرأس، ونجح في 177 ركلة جزاء من أصل 211، وأحرز 63 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، فيما يبقى رقمه الأبرز 611 هدفًا بقدمه اليمنى. ويقترب من حاجز الألف هدف، إذ يحتاج إلى 48 هدفًا فقط. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
نواب "التغيير": الامتناع عن إدراج اقتراح قانون معجل مكرر يخرق النظام الداخلي
Lebanon 24
نواب "التغيير": الامتناع عن إدراج اقتراح قانون معجل مكرر يخرق النظام الداخلي
08/11/2025 20:11:42
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب يميني يتراجع عن قراره
Lebanon 24
حزب يميني يتراجع عن قراره
08/11/2025 20:11:42
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تخرق "هدنة غزة".. خروقات متصاعدة
Lebanon 24
إسرائيل تخرق "هدنة غزة".. خروقات متصاعدة
08/11/2025 20:11:42
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنضطر في السنوات المقبلة لزيادة قدراتنا في الصناعات العسكرية لنعزز استقلاليتنا وسنخرق الحصار المفروض علينا
Lebanon 24
نتنياهو: سنضطر في السنوات المقبلة لزيادة قدراتنا في الصناعات العسكرية لنعزز استقلاليتنا وسنخرق الحصار المفروض علينا
08/11/2025 20:11:42
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
محمد صلاح
الجزيرة
مانشستر
يونايتد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية
Lebanon 24
لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية
10:33 | 2025-11-08
08/11/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
07:16 | 2025-11-08
08/11/2025 07:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
Lebanon 24
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمر 14 عاماً.. تعرّفوا إلى "ميسي الجديد" أحد أبرز مواهب فريق برشلونة
Lebanon 24
عمر 14 عاماً.. تعرّفوا إلى "ميسي الجديد" أحد أبرز مواهب فريق برشلونة
02:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:40 | 2025-11-08
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
10:33 | 2025-11-08
لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية
07:16 | 2025-11-08
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
04:00 | 2025-11-08
بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.. عودة فريق برشلونة إلى ملعب "كامب نو"
02:00 | 2025-11-08
عمر 14 عاماً.. تعرّفوا إلى "ميسي الجديد" أحد أبرز مواهب فريق برشلونة
23:00 | 2025-11-07
بعد ترشيحه لتشكيلة العام من الفيفا… أول تعليق من سالم الدوسري
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 20:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24