رياضة

رونالدو يخرق المنطق… يميني بين عظماء اليسرى

Lebanon 24
08-11-2025 | 09:01
Doc-P-1439686-638982146289845441.png
Doc-P-1439686-638982146289845441.png photos 0
يثبّت كريستيانو رونالدو (41 عامًا) مكانته كأحد أفضل الهدافين تاريخيًا، رغم كونه يلعب بالقدم اليمنى. ووفق "ماركا"، سجّل بقدمه اليسرى 181 هدفًا مع سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر ومنتخب البرتغال، ليصبح اللاعب الوحيد اليمينيّ ضمن أفضل 10 هدّافين باليسرى، محتّلًا المركز الخامس حاليًا، مع مطاردة إرلينغ هالاند السادس (179).
 يتصدر ليونيل ميسي القائمة بـ744 هدفًا، ويأتي محمد صلاح ثالثًا بـ243، مع استمرار سباق الأرقام لميسي ورونالدو وهالاند.
قائمة العشرة الأكثر تسجيلاً باليسرى (القرن الـ21):


1) ليونيل ميسي: 744
 
2) هالك: 258
 
3) محمد صلاح: 243
 
4) أنطوان غريزمان: 191
 
5) كريستيانو رونالدو: 181
 
6) إرلينغ هالاند: 179   
 
7) لوكاس بودولسكي: 164
 
8) أنخيل دي ماريا: 157
 
9) أريين روبن: 146
 
10) أوليفيه جيرو: 136.

كما يملك رونالدو أرقامًا قياسية لافتة: 156 هدفًا بالرأس، ونجح في 177 ركلة جزاء من أصل 211، وأحرز 63 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، فيما يبقى رقمه الأبرز 611 هدفًا بقدمه اليمنى. ويقترب من حاجز الألف هدف، إذ يحتاج إلى 48 هدفًا فقط. (الجزيرة)
 
كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

محمد صلاح

الجزيرة

مانشستر

يونايتد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24