رياضة
لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية
Lebanon 24
08-11-2025
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "إل باييس" أنّ
لامين يامال
، لاعب
برشلونة
، أصبح الأكثر تعرّضًا للعنصرية عبر وسائل التواصل في
إسبانيا
بنسبة 60% من الهجمات، إذ وُصف بـ"الأسود" و"
المغربي
" أكثر من 20 ألف مرة.
وأظهر التحقيق أنّ
فينيسيوس جونيور
نال 29% من الهجمات، فيما كان 22 أيلول الماضي أكثر يوم تعرّض فيه يامال للإساءات لدى حضوره حفل "بالون دور" حين حلّ ثانيًا خلف الفرنسي
عثمان ديمبلي
.
وامتدت الإساءات إلى نجوم آخرين بينهم
كيليان مبابي
، أليخاندرو بالدي، المغربي إبراهيم دياز، وإيناكي
ويليامز
. (العربية)
