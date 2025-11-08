Advertisement

رياضة

لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1439718-638982217154726987.png
Doc-P-1439718-638982217154726987.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "إل باييس" أنّ لامين يامال، لاعب برشلونة، أصبح الأكثر تعرّضًا للعنصرية عبر وسائل التواصل في إسبانيا بنسبة 60% من الهجمات، إذ وُصف بـ"الأسود" و"المغربي" أكثر من 20 ألف مرة. 
Advertisement

وأظهر التحقيق أنّ فينيسيوس جونيور نال 29% من الهجمات، فيما كان 22 أيلول الماضي أكثر يوم تعرّض فيه يامال للإساءات لدى حضوره حفل "بالون دور" حين حلّ ثانيًا خلف الفرنسي عثمان ديمبلي

وامتدت الإساءات إلى نجوم آخرين بينهم كيليان مبابي، أليخاندرو بالدي، المغربي إبراهيم دياز، وإيناكي ويليامز. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
lebanon 24
08/11/2025 20:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق داخل برشلونة.. هذا ما فعله لامين يامال
lebanon 24
08/11/2025 20:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
lebanon 24
08/11/2025 20:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
lebanon 24
08/11/2025 20:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24

فينيسيوس جونيور

كيليان مبابي

عثمان ديمبلي

لامين يامال

فينيسيوس

ويليامز

برشلونة

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:40 | 2025-11-08
09:01 | 2025-11-08
07:16 | 2025-11-08
04:00 | 2025-11-08
02:00 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24