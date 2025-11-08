لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية

Advertisement

كشفت صحيفة "إل باييس" أنّ ، لاعب ، أصبح الأكثر تعرّضًا للعنصرية عبر وسائل التواصل في بنسبة 60% من الهجمات، إذ وُصف بـ"الأسود" و" " أكثر من 20 ألف مرة.وأظهر التحقيق أنّ نال 29% من الهجمات، فيما كان 22 أيلول الماضي أكثر يوم تعرّض فيه يامال للإساءات لدى حضوره حفل "بالون دور" حين حلّ ثانيًا خلف الفرنسي .وامتدت الإساءات إلى نجوم آخرين بينهم ، أليخاندرو بالدي، المغربي إبراهيم دياز، وإيناكي . (العربية)