ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟

Advertisement

وافَق الاتحاد الأيرلندي اليوم السبت على مقترح يدعو للعبة (اليويفا) إلى تعليق مشاركة في المسابقات القارية، استناداً إلى مخالفات تتعلق بإدارة اللعبة داخل الأراضي المحتلة، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العنصرية التي تعد شرطاً أساسياً لعضوية الاتحادات الرياضية الأوروبية.وجاء المقترح بمبادرة من نادي بوهيميان إف سي الأيرلندي الذي دعا إلى موقف رسمي ضاغط على اليويفا، معتبراً أن تجاوزات الاتحاد "خطيرة وتتعارض مع قواعد اللعبة".ووفق الاتحاد الأيرلندي، سيُعرض المقترح للتصويت كما هو مقرر، بينما رفض اليويفا التعليق، ولم يصدر رد إسرائيلي رسمي حتى الساعة.تأتي الخطوة في ظل جدل مستمر داخل حول مدى إمكانية استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات القارية، خصوصاً بعد الانتقادات الحقوقية الواسعة للحرب على غزة، وما رافقها من مطالب بمحاسبة الجهات الرياضية على خلفية ما يوصف بانتهاكات إنسانية جسيمة.ويُنظر إلى الخطوة الأيرلندية كأول تحرك رسمي داخل اتحاد وطني يدفع نحو موقف عملي تجاه إسرائيل داخل المؤسسات الرياضية القارية، وهو ما قد يفتح نقاشات مماثلة داخل اتحادات أخرى خلال المرحلة المقبلة.