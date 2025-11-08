24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
Lebanon 24
08-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترك غياب البرازيلي رافينيا تأثيراً واضحاً على أداء
برشلونة
منذ إصابته أواخر أيلول الماضي أمام
ريال
أوفييدو، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين. وخاض الفريق 8 مباريات في الدوري ودوري الأبطال خلال فترة غيابه، وحقق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم وتعادل واحد، فيما تلقّت شباكه 15 هدفاً مقابل تسجيله 19.
Advertisement
على النقيض، قدّم الفريق أرقاماً أفضل بكثير عندما كان رافينيا حاضراً، إذ شارك في 7 مباريات فاز خلالها برشلونة في 6 وتعادل مرة واحدة، وسجّل 21 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط في شباكه. كما أسهم اللاعب بثلاثة أهداف وتمريرتين قبل إصابته.
لا تتوقف قيمة رافينيا على الجانب الهجومي فحسب، فهو عنصر أساسي في الضغط العالي واستعادة
الكرة
، ويمنح الفريق صلابة أكبر مقارنة بباقي مهاجميه، إلى جانب دوره في تخفيف الرقابة عن لامين جمال داخل الثلث الأخير.
مدرب الفريق هانسي
فليك
ينتظر عودته بعد فترة التوقف الدولي، خصوصاً بعد تأجيل عودته السابقة قبل
الكلاسيكو
، في وقت يمر فيه برشلونة بمرحلة مليئة بالشكوك، ويبتعد بـ5 نقاط عن
ريال مدريد
في الليغا، كما تراجع ترتيبه
الأوروبي
مقارنة بالموسم الماضي.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة ركان ناصر الدين: منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان (LBCI)
Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان (LBCI)
09/11/2025 15:20:23
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
Lebanon 24
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
09/11/2025 15:20:23
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
Lebanon 24
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
09/11/2025 15:20:23
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
09/11/2025 15:20:23
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري الأبطال
ريال مدريد
الكلاسيكو
البرازيل
الأوروبي
كلاسيكو
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
Lebanon 24
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
04:28 | 2025-11-09
09/11/2025 04:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
Lebanon 24
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
03:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
Lebanon 24
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
23:00 | 2025-11-08
08/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
14:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
03:00 | 2025-11-09
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
23:00 | 2025-11-08
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
14:00 | 2025-11-08
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
11:40 | 2025-11-08
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24