أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!

ترك غياب البرازيلي رافينيا تأثيراً واضحاً على أداء منذ إصابته أواخر أيلول الماضي أمام أوفييدو، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين. وخاض الفريق 8 مباريات في الدوري ودوري الأبطال خلال فترة غيابه، وحقق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم وتعادل واحد، فيما تلقّت شباكه 15 هدفاً مقابل تسجيله 19.على النقيض، قدّم الفريق أرقاماً أفضل بكثير عندما كان رافينيا حاضراً، إذ شارك في 7 مباريات فاز خلالها برشلونة في 6 وتعادل مرة واحدة، وسجّل 21 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط في شباكه. كما أسهم اللاعب بثلاثة أهداف وتمريرتين قبل إصابته.لا تتوقف قيمة رافينيا على الجانب الهجومي فحسب، فهو عنصر أساسي في الضغط العالي واستعادة ، ويمنح الفريق صلابة أكبر مقارنة بباقي مهاجميه، إلى جانب دوره في تخفيف الرقابة عن لامين جمال داخل الثلث الأخير.مدرب الفريق هانسي ينتظر عودته بعد فترة التوقف الدولي، خصوصاً بعد تأجيل عودته السابقة قبل ، في وقت يمر فيه برشلونة بمرحلة مليئة بالشكوك، ويبتعد بـ5 نقاط عن في الليغا، كما تراجع ترتيبه مقارنة بالموسم الماضي.