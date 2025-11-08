Advertisement

رياضة

أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1439736-638982234422704408.png
Doc-P-1439736-638982234422704408.png photos 0
ترك غياب البرازيلي رافينيا تأثيراً واضحاً على أداء برشلونة منذ إصابته أواخر أيلول الماضي أمام ريال أوفييدو، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين. وخاض الفريق 8 مباريات في الدوري ودوري الأبطال خلال فترة غيابه، وحقق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم وتعادل واحد، فيما تلقّت شباكه 15 هدفاً مقابل تسجيله 19.
على النقيض، قدّم الفريق أرقاماً أفضل بكثير عندما كان رافينيا حاضراً، إذ شارك في 7 مباريات فاز خلالها برشلونة في 6 وتعادل مرة واحدة، وسجّل 21 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط في شباكه. كما أسهم اللاعب بثلاثة أهداف وتمريرتين قبل إصابته.

لا تتوقف قيمة رافينيا على الجانب الهجومي فحسب، فهو عنصر أساسي في الضغط العالي واستعادة الكرة، ويمنح الفريق صلابة أكبر مقارنة بباقي مهاجميه، إلى جانب دوره في تخفيف الرقابة عن لامين جمال داخل الثلث الأخير.

مدرب الفريق هانسي فليك ينتظر عودته بعد فترة التوقف الدولي، خصوصاً بعد تأجيل عودته السابقة قبل الكلاسيكو، في وقت يمر فيه برشلونة بمرحلة مليئة بالشكوك، ويبتعد بـ5 نقاط عن ريال مدريد في الليغا، كما تراجع ترتيبه الأوروبي مقارنة بالموسم الماضي.
 
