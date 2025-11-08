Advertisement

رياضة

تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!

Lebanon 24
08-11-2025 | 23:00
حصد مانشستر يونايتد أكثر من جائزة خلال شهر تشرين الأول بعد سلسلة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي. ونال مدرب الفريق روبن أموريم جائزة مدرب الشهر للمرة الأولى منذ توليه المهمة، بعدما قاد يونايتد للفوز على سندرلاند (2-0)، ثم إنهاء عقدة دامت قرابة 10 سنوات أمام ليفربول بالفوز (2-1)، قبل الانتصار على برايتون (4-2).
وبذلك أصبح أموريم سادس مدرب برتغالي يحصل على الجائزة في الدوري الإنجليزي.
كما فاز الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة هدف خلال مباريات الفريق في الفترة ذاتها.

أما جائزة هدف الشهر فكانت من نصيب الأرجنتيني إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، عن تسديدة بعيدة المدى في شباك توتنهام، في حين نال السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي جائزة أفضل تصدٍّ بعد إبعاده كرة خطيرة أمام ولفرهامبتون.
 
