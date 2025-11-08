24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
Lebanon 24
08-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصد
مانشستر يونايتد
أكثر من جائزة خلال شهر تشرين الأول بعد سلسلة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي. ونال مدرب الفريق روبن أموريم جائزة مدرب الشهر للمرة الأولى منذ توليه المهمة، بعدما قاد
يونايتد
للفوز على سندرلاند (2-0)، ثم إنهاء عقدة دامت قرابة 10 سنوات أمام
ليفربول
بالفوز (2-1)، قبل الانتصار على برايتون (4-2).
Advertisement
وبذلك أصبح أموريم سادس مدرب برتغالي يحصل على الجائزة في الدوري الإنجليزي.
كما فاز الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة هدف خلال مباريات الفريق في الفترة ذاتها.
أما جائزة هدف الشهر فكانت من نصيب الأرجنتيني إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، عن تسديدة بعيدة المدى في شباك
توتنهام
، في حين نال السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي
جائزة أفضل
تصدٍّ بعد إبعاده كرة خطيرة أمام ولفرهامبتون.
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: نحتاج إلى رد جماعي وفردي على خرق روسيا لأجواء إستونيا
Lebanon 24
زيلنسكي: نحتاج إلى رد جماعي وفردي على خرق روسيا لأجواء إستونيا
09/11/2025 15:20:29
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
09/11/2025 15:20:29
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة مزدوجة لباريس... خسارة أمام بايرن و إصابات بالجملة
Lebanon 24
ضربة مزدوجة لباريس... خسارة أمام بايرن و إصابات بالجملة
09/11/2025 15:20:29
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز عالمي جديد.. لبناني من الجنوب يبتكر روبوت ويحصد جوائز تميز (صور)
Lebanon 24
إنجاز عالمي جديد.. لبناني من الجنوب يبتكر روبوت ويحصد جوائز تميز (صور)
09/11/2025 15:20:29
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
جائزة أفضل
الأرجنتين
الكاميرون
أرجنتيني
ليفربول
كاميرون
مانشستر
تابع
قد يعجبك أيضاً
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
Lebanon 24
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
04:28 | 2025-11-09
09/11/2025 04:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
Lebanon 24
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
03:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
Lebanon 24
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
16:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
14:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
03:00 | 2025-11-09
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
16:00 | 2025-11-08
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
14:00 | 2025-11-08
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
11:40 | 2025-11-08
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24