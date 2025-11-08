تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!

Advertisement

حصد أكثر من جائزة خلال شهر تشرين الأول بعد سلسلة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي. ونال مدرب الفريق روبن أموريم جائزة مدرب الشهر للمرة الأولى منذ توليه المهمة، بعدما قاد للفوز على سندرلاند (2-0)، ثم إنهاء عقدة دامت قرابة 10 سنوات أمام بالفوز (2-1)، قبل الانتصار على برايتون (4-2).وبذلك أصبح أموريم سادس مدرب برتغالي يحصل على الجائزة في الدوري الإنجليزي.كما فاز الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة هدف خلال مباريات الفريق في الفترة ذاتها.أما جائزة هدف الشهر فكانت من نصيب الأرجنتيني إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، عن تسديدة بعيدة المدى في شباك ، في حين نال السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي تصدٍّ بعد إبعاده كرة خطيرة أمام ولفرهامبتون.