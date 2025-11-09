براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة

24
كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري جناح نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح حسم وجهته المقبلة بعد الرحيل المنتظر عن النادي بعد
سنوات من
التألق في "أنفيلد".
ووفقا لموقع "footballinsider247" فإنه يرجح أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول قريبا وقد حددت خطوته التالية بالفعل وذلك عقب أن واجه انتقادات بسبب أدائه في الآونة الأخيرة حيث أشار البعض إلى تراجع مستواه.
وبحسب الموقع ذاته فإن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامض بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين والذي يقال إنه سيدر عليه 150 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وأشار كيث وينيس الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لملعب جوديسون بارك بين عامي 2004 و2009 ويدير الآن شركة استشارات كروية تقدم الاستشارات لأندية النخبة إلى أن الجناح المصري محمد صلاح قد يجني أكثر من ذلك بفضل فرص الرعاية العديدة في
الشرق الأوسط
.
وفي حديثه ضمن النسخة الجديدة من بودكاست إنسايد تراك على موقع "فوتبول إنسايدر" أكد وينيس أن محمد صلاح سيغادر ليفربول على الأرجح عاجلا وليس آجلا مؤكدا أن صلاح يمتلك عرضا مفتوحا للانتقال إلى
السعودية
متى رغب في ذلك.
وشدد: "لقد تركوا
العرض
مفتوحا، لكن سيتعين عليه الرحيل قريبا فمن الأفضل الرحيل وأنت في قمة مستواك ربما يقولون حسنا حان الوقت للرحيل بينما لا تزال أمامنا سنوات جيدة، ونظهر أداء رائعا".
وأتم: "حقق الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد فريق النصر أرقاما مذهلة منذ انتقاله إلى السعودية ولا يزال يسجل أهدافا رائعة بعضها بمهارة عالية أعتقد أن صلاح يرغب في أن يتخذ الخطوات نفسها وأن يقدم موسما رائعا هناك لذلك أتوقع انتقاله قريبا". (روسيا اليوم)
