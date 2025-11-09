24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
Lebanon 24
09-11-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة "Maple Leaf Pro" المتخصص في المصارعة، وفاة المصارع الكندي براين
ماكني
، الذي كان يعاني من الصمم ونجح في الوصول إلى عالم WWE، عن عمر ناهز 77 عاما.
Advertisement
اطلق لقب "الصامت" على براين ماكني بسبب إعاقته السمعية، لكنها لم تكن عائقا أمام مسيرته الرياضية المميزة.
شارك ماكني خلال مسيرته، في بطولات حول العالم، وخصوصا في
آسيا
، قبل أن يعتزل المصارعة في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وجاء الإعلان الحزين عن وفاته المصارع الكندي "الصامت"
عبر موقع
Maple Leaf Pro المتخصص في المصارعة، والذي أسسه المروج المعروف سكوت دامور، دون أن تذكر أسباب الوفاة في البيان الرسمي.
وقالت منظمة Maple Leaf Pro في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة براين ماكني، أحد خريجي Maple Leaf Wrestling وأسطورة المصارعة في تورونتو".
وأضاف البيان: "ماكني لم يكن مجرد مصارع عابر، بل كان أكثر من ذلك بكثير، فقد كسب قلوب جماهير تورونتو في السبعينيات والثمانينيات، كما نال شهرة عالمية من خلال مشاركته في
اليابان
مع كل من منظمة New Japan Pro Wrestling وAll Japan Pro Wrestling".
وأضاف البيان: "عندما استحوذ اتحاد WWF على نشاط المصارعة في تورونتو، واصل براين عمله هناك مع فينس مكماهون لعدة سنوات، من المذهل أن براين ماكني حقق كل ذلك رغم إصابته بالصمم، إذ أثبت أن إعاقته السمعية لم ولن تعيقه أبدا، بل تغلب عليها وحقق ما لم يتمكن الكثيرون من تحقيقه".
وتابع البيان: "لقد كان من دواعي فخرنا أن نحظى بحضور ماكني في فعاليتنا التي أُقيمت في شهر
مايو
الماضي في قاعة Maple Leaf Gardens التاريخية، ونحن نعتز بمكانته وإرثه الكبير في تاريخ Maple Leaf Wrestling، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة براين ماكني وأصدقائه وجماهيره الوفية في هذا الوقت العصيب". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
Lebanon 24
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
09/11/2025 22:53:31
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة يونايتد: صلاح "عديم الفائدة"
Lebanon 24
أسطورة يونايتد: صلاح "عديم الفائدة"
09/11/2025 22:53:31
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هو ابن عم أسطورة تشيلسي… وفاة لاعب صربي شهير بنوبة قلبية في الملعب (صورة)
Lebanon 24
هو ابن عم أسطورة تشيلسي… وفاة لاعب صربي شهير بنوبة قلبية في الملعب (صورة)
09/11/2025 22:53:31
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يجدد دعوته للتفاوض مع إسرائيل وبرِّي للتمسك بـ"الميكانيزم"
Lebanon 24
عون يجدد دعوته للتفاوض مع إسرائيل وبرِّي للتمسك بـ"الميكانيزم"
09/11/2025 22:53:31
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
عبر موقع
اليابان
الرياض
روسيا
رياضي
بريان
ماكني
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
15:22 | 2025-11-09
09/11/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
14:21 | 2025-11-09
09/11/2025 02:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
12:27 | 2025-11-09
09/11/2025 12:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
11:47 | 2025-11-09
09/11/2025 11:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
15:22 | 2025-11-09
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
14:21 | 2025-11-09
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
12:27 | 2025-11-09
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
11:47 | 2025-11-09
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24