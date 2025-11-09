24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
Lebanon 24
09-11-2025
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتسح منتخب
المغرب
للناشئين نظيره
كاليدونيا الجديدة
بنتيجة 16–0، اليوم الأحد في
الدوحة
، ضمن الجولة الثالثة من
المجموعة الثانية
لكأس العالم تحت 17 عامًا، محققًا انتصاره الأول ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويعزّز حظوظه بالتأهل ضمن أفضل ثمانية أصحاب مركز ثالث في الدور الأول.
Advertisement
وشهدت المباراة طرد لاعبي
كاليدونيا
الجديدة تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31، ما ساهم في انهيار منافسه.
البطولة تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، على أن يتأهل إلى دور الـ32 متصدّرو ووصيفو المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية ثوالث. وبفوزه العريض هذا، يحقق منتخب المغرب للناشئين أكبر نتيجة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هولندا تكتسح فنلندا برباعية وتقترب من التأهل
Lebanon 24
هولندا تكتسح فنلندا برباعية وتقترب من التأهل
09/11/2025 22:52:31
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
09/11/2025 22:52:31
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يكتسح أولمبياكوس
Lebanon 24
برشلونة يكتسح أولمبياكوس
09/11/2025 22:52:31
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يكتسح الشرطة
Lebanon 24
دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يكتسح الشرطة
09/11/2025 22:52:31
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كاليدونيا الجديدة
المجموعة الثانية
كأس العالم
سكاي نيوز
يوم الأحد
سكاي نيو
الدوحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
15:22 | 2025-11-09
09/11/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
14:21 | 2025-11-09
09/11/2025 02:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
12:27 | 2025-11-09
09/11/2025 12:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
10:09 | 2025-11-09
09/11/2025 10:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:22 | 2025-11-09
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
14:21 | 2025-11-09
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
12:27 | 2025-11-09
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
10:09 | 2025-11-09
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24