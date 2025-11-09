16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل

اكتسح منتخب للناشئين نظيره بنتيجة 16–0، اليوم الأحد في ، ضمن الجولة الثالثة من لكأس العالم تحت 17 عامًا، محققًا انتصاره الأول ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويعزّز حظوظه بالتأهل ضمن أفضل ثمانية أصحاب مركز ثالث في الدور الأول.

وشهدت المباراة طرد لاعبي الجديدة تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31، ما ساهم في انهيار منافسه.



البطولة تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، على أن يتأهل إلى دور الـ32 متصدّرو ووصيفو المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية ثوالث. وبفوزه العريض هذا، يحقق منتخب المغرب للناشئين أكبر نتيجة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة. (سكاي نيوز)