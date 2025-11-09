Advertisement

رياضة

16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:47
اكتسح منتخب المغرب للناشئين نظيره كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16–0، اليوم الأحد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم تحت 17 عامًا، محققًا انتصاره الأول ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويعزّز حظوظه بالتأهل ضمن أفضل ثمانية أصحاب مركز ثالث في الدور الأول.
وشهدت المباراة طرد لاعبي كاليدونيا الجديدة تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31، ما ساهم في انهيار منافسه.

البطولة تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، على أن يتأهل إلى دور الـ32 متصدّرو ووصيفو المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية ثوالث. وبفوزه العريض هذا، يحقق منتخب المغرب للناشئين أكبر نتيجة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة. (سكاي نيوز)
 
كاليدونيا الجديدة

المجموعة الثانية

كأس العالم

سكاي نيوز

يوم الأحد

سكاي نيو

الدوحة

