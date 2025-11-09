معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني

Advertisement

يدخل لبنان الجولة قبل الأخيرة متصدرًا المجموعة الثانية بـ10 نقاط، أمام اليمن (8)، ثم بروناي (3) وبوتان (1). وكان "رجال الأرز" قد افتتحوا التصفيات بفوز 5–0 على بروناي.سمّى المدير الفني ميودراغ رادولوفيتش قائمة من 23 لاعبًا شهدت عودة الزين وغابريال بيطار وعمر شعبان "بوغيل"، واستدعاء الجناح حسين عز الدين، مع غياب حسين شكرون لإصابة تعرّض لها مع هانوفر أمام دارمشتات في الدرجة الثانية . وأسهم شكرون سابقًا بهدفين أمام بروناي (5–0) وبوتان (4–0).وفي حال فاز لبنان على بروناي ثم تعادل مع اليمن (بحال فوز الأخير على بوتان في هذه الجولة) في المباراة الختامية المحتسبة على أرضه يوم 31 آذار 2026، يضمن التأهل من الصدارة. أما تجاوز في ملحق كأس العرب فيضع لبنان ضمن مجموعة تضم الجزائر والعراق والفائز من البحرين/جيبوتي (لقاؤهما 26 تشرين الثاني في الدوحة). (الوكالة الوطنية للإعلام)