24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
Lebanon 24
09-11-2025
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تغادر بعثة منتخب
لبنان
لكرة القدم
غدًا الإثنين إلى الكويت لمعسكر تدريبي استعدادًا لمواجهتَي بروناي دار السلام (18 تشرين الثاني) ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2027، والسودان (26 تشرين الثاني) في الملحق المؤهل إلى "فيفا – كأس العرب" على استاد الغرافة في الدوحة.
Advertisement
يدخل لبنان الجولة قبل الأخيرة متصدرًا المجموعة الثانية بـ10 نقاط، أمام اليمن (8)، ثم بروناي (3) وبوتان (1). وكان "رجال الأرز" قد افتتحوا التصفيات بفوز 5–0 على بروناي.
سمّى المدير الفني ميودراغ رادولوفيتش قائمة من 23 لاعبًا شهدت عودة
قاسم
الزين وغابريال بيطار وعمر شعبان "بوغيل"، واستدعاء الجناح حسين عز الدين، مع غياب حسين شكرون لإصابة تعرّض لها مع هانوفر أمام دارمشتات في الدرجة الثانية
الألمانية
. وأسهم شكرون سابقًا بهدفين أمام بروناي (5–0) وبوتان (4–0).
وفي حال فاز لبنان على بروناي ثم تعادل مع اليمن (بحال فوز الأخير على بوتان في هذه الجولة) في المباراة الختامية المحتسبة على أرضه يوم 31 آذار 2026، يضمن التأهل من الصدارة. أما تجاوز
السودان
في ملحق كأس العرب فيضع لبنان ضمن مجموعة تضم الجزائر والعراق والفائز من البحرين/جيبوتي (لقاؤهما 26 تشرين الثاني في الدوحة). (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائمة أسماء الأسرى الـ20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائمة أسماء الأسرى الـ20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل
09/11/2025 22:54:33
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ننتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم
Lebanon 24
حماس: ننتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم
09/11/2025 22:54:33
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
09/11/2025 22:54:33
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
09/11/2025 22:54:33
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
لكرة القدم
الألمانية
السودان
العراق
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
15:22 | 2025-11-09
09/11/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
14:21 | 2025-11-09
09/11/2025 02:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
11:47 | 2025-11-09
09/11/2025 11:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
10:09 | 2025-11-09
09/11/2025 10:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:22 | 2025-11-09
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
14:21 | 2025-11-09
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
11:47 | 2025-11-09
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
10:09 | 2025-11-09
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24