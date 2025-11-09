Advertisement

رياضة

معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:27
Doc-P-1440076-638983133090374973.png
Doc-P-1440076-638983133090374973.png photos 0
تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم غدًا الإثنين إلى الكويت لمعسكر تدريبي استعدادًا لمواجهتَي بروناي دار السلام (18 تشرين الثاني) ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2027، والسودان (26 تشرين الثاني) في الملحق المؤهل إلى "فيفا – كأس العرب" على استاد الغرافة في الدوحة.
يدخل لبنان الجولة قبل الأخيرة متصدرًا المجموعة الثانية بـ10 نقاط، أمام اليمن (8)، ثم بروناي (3) وبوتان (1). وكان "رجال الأرز" قد افتتحوا التصفيات بفوز 5–0 على بروناي.

سمّى المدير الفني ميودراغ رادولوفيتش قائمة من 23 لاعبًا شهدت عودة قاسم الزين وغابريال بيطار وعمر شعبان "بوغيل"، واستدعاء الجناح حسين عز الدين، مع غياب حسين شكرون لإصابة تعرّض لها مع هانوفر أمام دارمشتات في الدرجة الثانية الألمانية. وأسهم شكرون سابقًا بهدفين أمام بروناي (5–0) وبوتان (4–0).

وفي حال فاز لبنان على بروناي ثم تعادل مع اليمن (بحال فوز الأخير على بوتان في هذه الجولة) في المباراة الختامية المحتسبة على أرضه يوم 31 آذار 2026، يضمن التأهل من الصدارة. أما تجاوز السودان في ملحق كأس العرب فيضع لبنان ضمن مجموعة تضم الجزائر والعراق والفائز من البحرين/جيبوتي (لقاؤهما 26 تشرين الثاني في الدوحة). (الوكالة الوطنية للإعلام)
