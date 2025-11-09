لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض

Advertisement

حققت السباحة لين الحاج مساء اليوم الاحد، الميدالية البرونزية في سباق 100 متر صدرا، وسجلت 1:10:90 دقيقة في دورة العاب التضامن السادسة التي تستضيفها بالعاصمة .وكانت الحاج بلغت الدور النهائي للسباق بعدما تصدّرت مجموعتها في التصفيات المؤهلة بتوقيت 1:10:66 دقيقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)