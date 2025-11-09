24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
Lebanon 24
09-11-2025
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت السباحة لين الحاج مساء اليوم الاحد، الميدالية البرونزية في سباق 100 متر صدرا، وسجلت 1:10:90 دقيقة في دورة العاب التضامن
الاسلامي
السادسة التي تستضيفها
المملكة العربية السعودية
بالعاصمة
الرياض
.
Advertisement
وكانت الحاج بلغت الدور النهائي للسباق بعدما تصدّرت مجموعتها في التصفيات المؤهلة بتوقيت 1:10:66 دقيقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
Lebanon 24
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
09/11/2025 22:54:39
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
Lebanon 24
فضية لجاين عبود وبرونزية لكريس خوري في بطولة صربيا للتايكواندو
09/11/2025 22:54:39
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
09/11/2025 22:54:39
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق رياضي في وطى الجوز… قوى الأمن تدعو إلى الالتزام بتعليمات السير
Lebanon 24
سباق رياضي في وطى الجوز… قوى الأمن تدعو إلى الالتزام بتعليمات السير
09/11/2025 22:54:39
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الوكالة الوطنية للإعلام
العربية السعودية
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
الاسلامي
السعودية
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
15:22 | 2025-11-09
09/11/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
12:27 | 2025-11-09
09/11/2025 12:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
11:47 | 2025-11-09
09/11/2025 11:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
10:09 | 2025-11-09
09/11/2025 10:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
07:08 | 2025-11-09
09/11/2025 07:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:22 | 2025-11-09
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
12:27 | 2025-11-09
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
11:47 | 2025-11-09
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
10:09 | 2025-11-09
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
07:08 | 2025-11-09
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
04:28 | 2025-11-09
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24