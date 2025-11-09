24
رياضة
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
Lebanon 24
09-11-2025
|
16:21
سقط
ريال مدريد
في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه رايو فاليكانو مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من
الدوري الإسباني
، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز
الثاني عشر
.
ورغم السيطرة الميدانية الواضحة لريال
مدريد
، اصطدم تألق لاعبيه بتألّق الحارس باتالا الذي تصدى لسيلٍ من المحاولات أبرزها تسديدات
فينيسيوس
وبيلينغهام وأردا غولر، بينما شكل دي فروتوس وألفارو
غارسيا
خطراً متكرراً على مرمى
كورتوا
في المرتدات.
وفي الشوط الثاني، تواصل تبادل الفرص بين الفريقين، حيث أضاع مبابي وفالفيردي فرصتين محققتين، في حين كاد ألفارو غارسيا أن يخطف هدف الفوز لرايو لكنه سدد فوق العارضة.
وبهذا التعادل، يفشل
ريال
مدريد في الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب، وسط أداء دفاعي صلب من رايو فاليكانو الذي فرض التعادل على عملاق العاصمة في أمسية اتسمت بالإثارة دون أهداف.
