ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز .ورغم السيطرة الميدانية الواضحة لريال ، اصطدم تألق لاعبيه بتألّق الحارس باتالا الذي تصدى لسيلٍ من المحاولات أبرزها تسديدات وبيلينغهام وأردا غولر، بينما شكل دي فروتوس وألفارو خطراً متكرراً على مرمى في المرتدات.وفي الشوط الثاني، تواصل تبادل الفرص بين الفريقين، حيث أضاع مبابي وفالفيردي فرصتين محققتين، في حين كاد ألفارو غارسيا أن يخطف هدف الفوز لرايو لكنه سدد فوق العارضة.وبهذا التعادل، يفشل مدريد في الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب، وسط أداء دفاعي صلب من رايو فاليكانو الذي فرض التعادل على عملاق العاصمة في أمسية اتسمت بالإثارة دون أهداف.