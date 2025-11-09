24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب في ورطة بعد الاعتراف.. فضيحة متعلقة بقاصرين تلاحقه
Lebanon 24
09-11-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف أندرياس شيلدروب (21 عامًا)، لاعب
بنفيكا
ومنتخب
النرويج
، بأنه يتوقّع إدانته لمشاركته قبل عامين فيديو غير قانوني يتضمّن قاصرين، موضحًا عبر إنستغرام أنه أعاد إرسال المقطع وهو بعمر 19 عامًا ثم حذفه فور تنبيهه إلى محتواه.
Advertisement
وأكد شيلدروب تعاونه مع الشرطة الدنماركية التي تواصلت معه هذا العام بشأن الحادثة، وأنه على الأرجح سيحصل على حكم مع وقف التنفيذ. وقدّم اعتذارًا للمُتضرّرين وعائلته وناديه ومنتخب بلاده وجماهيره، داعيًا إلى عدم مشاهدة أو مشاركة أي محتوى ضار أو مسيء.
رئيس بنفيكا
روي كوستا
أبدى دعم النادي للاعب مع الإشارة إلى ندمه، وجاء انتشار القصة بعد إعلان استدعائه لقائمة النرويج لتصفيات
كأس العالم
المقبلة. (goal)
مواضيع ذات صلة
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
Lebanon 24
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
10/11/2025 04:59:21
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
Lebanon 24
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
10/11/2025 04:59:21
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضمان الاجتماعي" يكشف فضيحة تلاعب بلوحات سيارات عمومية
Lebanon 24
"الضمان الاجتماعي" يكشف فضيحة تلاعب بلوحات سيارات عمومية
10/11/2025 04:59:21
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
Lebanon 24
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
10/11/2025 04:59:21
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم
روي كوستا
النرويج
بنفيكا
كوستا
فيات
نبيه
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
Lebanon 24
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
16:21 | 2025-11-09
09/11/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
Lebanon 24
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
15:22 | 2025-11-09
09/11/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
Lebanon 24
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
14:21 | 2025-11-09
09/11/2025 02:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
Lebanon 24
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
12:27 | 2025-11-09
09/11/2025 12:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
Lebanon 24
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
11:47 | 2025-11-09
09/11/2025 11:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
16:21 | 2025-11-09
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
15:22 | 2025-11-09
فينيسيوس يردّ بسخرية على جماهير فايييكاس: دفعتم المال لمشاهدتي (فيديو)
14:21 | 2025-11-09
لين الحاج تخطف البرونزية في سباق 100 متر صدر بالرياض
12:27 | 2025-11-09
معسكر الكويت… عودة أسماء بارزة في قائمة المنتخب اللبناني
11:47 | 2025-11-09
16–0… المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة ويُنعش آمال التأهل
10:09 | 2025-11-09
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 04:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24