Advertisement

رياضة

لاعب في ورطة بعد الاعتراف.. فضيحة متعلقة بقاصرين تلاحقه

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1440165-638983282800296168.png
Doc-P-1440165-638983282800296168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترف أندرياس شيلدروب (21 عامًا)، لاعب بنفيكا ومنتخب النرويج، بأنه يتوقّع إدانته لمشاركته قبل عامين فيديو غير قانوني يتضمّن قاصرين، موضحًا عبر إنستغرام أنه أعاد إرسال المقطع وهو بعمر 19 عامًا ثم حذفه فور تنبيهه إلى محتواه.
Advertisement
وأكد شيلدروب تعاونه مع الشرطة الدنماركية التي تواصلت معه هذا العام بشأن الحادثة، وأنه على الأرجح سيحصل على حكم مع وقف التنفيذ. وقدّم اعتذارًا للمُتضرّرين وعائلته وناديه ومنتخب بلاده وجماهيره، داعيًا إلى عدم مشاهدة أو مشاركة أي محتوى ضار أو مسيء.
رئيس بنفيكا روي كوستا أبدى دعم النادي للاعب مع الإشارة إلى ندمه، وجاء انتشار القصة بعد إعلان استدعائه لقائمة النرويج لتصفيات كأس العالم المقبلة. (goal)
 
مواضيع ذات صلة
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
lebanon 24
10/11/2025 04:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
lebanon 24
10/11/2025 04:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الضمان الاجتماعي" يكشف فضيحة تلاعب بلوحات سيارات عمومية
lebanon 24
10/11/2025 04:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
lebanon 24
10/11/2025 04:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

روي كوستا

النرويج

بنفيكا

كوستا

فيات

نبيه

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:21 | 2025-11-09
15:22 | 2025-11-09
14:21 | 2025-11-09
12:27 | 2025-11-09
11:47 | 2025-11-09
10:09 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24