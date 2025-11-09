لاعب في ورطة بعد الاعتراف.. فضيحة متعلقة بقاصرين تلاحقه

Advertisement

اعترف أندرياس شيلدروب (21 عامًا)، لاعب ومنتخب ، بأنه يتوقّع إدانته لمشاركته قبل عامين فيديو غير قانوني يتضمّن قاصرين، موضحًا عبر إنستغرام أنه أعاد إرسال المقطع وهو بعمر 19 عامًا ثم حذفه فور تنبيهه إلى محتواه.وأكد شيلدروب تعاونه مع الشرطة الدنماركية التي تواصلت معه هذا العام بشأن الحادثة، وأنه على الأرجح سيحصل على حكم مع وقف التنفيذ. وقدّم اعتذارًا للمُتضرّرين وعائلته وناديه ومنتخب بلاده وجماهيره، داعيًا إلى عدم مشاهدة أو مشاركة أي محتوى ضار أو مسيء.رئيس بنفيكا أبدى دعم النادي للاعب مع الإشارة إلى ندمه، وجاء انتشار القصة بعد إعلان استدعائه لقائمة النرويج لتصفيات المقبلة. (goal)