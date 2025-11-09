الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد فوزه بالسوبر المصري



كما حصد الأهلي، الذي توج بلقبه الأول في الموسم الحالي، وبعد 31 يوما فقط من تولي الدنماركي ييس توروب تدريب الفريق خلفا للمدرب المحلي المؤقت عماد النحاس، العديد من الأرقام الأخرى، عقب فوزه الذي تحقق على ملعب زايد في العاصمة أبوظبي: واصل الأهلي فرض سطوته على بطولة كأس السوبر المصري ، وعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على غريمه التقليدي الزمالك، مساء الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها .واستمر الأهلي، صاحب السجل الحافل في عالم الساحرة المستديرة مواصلة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أحرز اللقب للمرة الـ16 في تاريخه، مقابل 4 مرات لأقرب ملاحقيه الزمالك.كما حصد الأهلي، الذي توج بلقبه الأول في الموسم الحالي، وبعد 31 يوما فقط من تولي الدنماركي ييس توروب تدريب الفريق خلفا للمدرب المحلي المؤقت عماد النحاس، العديد من الأرقام الأخرى، عقب فوزه الذي تحقق على ملعب زايد في العاصمة أبوظبي:

- أصبحت هذه هي المرة الأولى التي يحتفظ فيها الأهلي بلقب السوبر للنسخة الخامسة على التوالي، بعدما سبق أن فاز بها 4 مرات متتالية، لكنه عجز عن الفوز بها مرة لخامس مرة من قبل.



- يعد هذا هو الفوز الثامن للأهلي في السوبر على الزمالك، الذي حقق انتصارين فقط في المسابقة على (المارد الأحمر)، الذي أحرز لاعبوه الآن 12 هدفا في شباك الفريق الأبيض بالبطولة، مقابل 4 أهداف فقط للزمالك.



- عزز الأهلي تفوقه على الزمالك خلال لقاءات الفريقين في شهر تشرين الثاني بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث وصل لانتصاره الـ15 في هذا الشهر، مقابل 5 انتصارات لـ"القلعة البيضاء"، وحسم التعادل الإيجابي 7 مواجهات، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي، وأحرز لاعبو الأهلي 93 هدفا في هذا الشهر، مقابل 33 هدفا فقط للزمالك.

- وصل الأهلي إلى فوزه الـ112 في جميع المباريات الرسمية والودية على الزمالك الذي حقق 62 فوزا فقط، بينما فرض التعادل نفسه على 83 لقاء، علما بأن هذه المواجهة حملت الرقم 257 بين الناديين العريقين.



- يعتبر هذا هو الفوز الثاني على التوالي للأهلي على الزمالك في أقل من شهر ونصف الشهر، بعدما سبق أن انتصر 2 - 1 على منافسه اللدود في 29 ايلول الماضي باستاد في بطولة الدوري المحلي.



- تخلص الأهلي من لعنة يوم 9 تشرين الثاني، الذي شهد خسارة الفريق لقبين هامين، حيث يعود الأول إلى عام 2007، عندما سقط بنتيجة 1 - 3 أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب نهائي أبطال إفريقيا باستاد القاهرة، ليخسر فرصته في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي آنذاك عقب تعادله ذهابا بدون أهداف في سوسة، كما خسر أيضا بنتيجة قاسية صفر - 3 أمام الترجي التونسي في إياب نهائي ذات البطولة عام 2018 على ملعب رادس، علما بأن لقاء الذهاب في القاهرة انتهى بفوز الفريق المصري 3 - 1.



- تسبب الأهلي في أن يصبح أحمد عبدالرؤوف أول مدرب محلي يخسر إحدى المباريات النهائية مع الزمالك في الأعوام العشرة الأخيرة، حيث فاز المدربون المحليون بخمسة ألقاب للفريق الأبيض في 5 نهائيات.



- كان الهدف الأول للأهلي الذي أحرزه أشرف بن شرقي هو ثاني أهداف النجم بالقميص الأحمر في مرمى ناديه السابق الزمالك، بعد هدفه في لقاء الفريقين بالدوري الموسم الماضي الذي انتهى بالتعادل 1 - 1.



- بات الهدف الثاني للأهلي في اللقاء الذي أحرزه مروان عطية، هو أول هدف يحرزه اللاعب الدولي المصري في لقاءات القمة، منذ انضمامه للقلعة الحمراء قادما من الاتحاد السكندري في كانون الثاني 2023.