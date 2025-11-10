سلوت يكشف أسرار السقوط الكبير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي



وتلقت آمال ليفربول في المنافسة على القمة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، ضربة موجعة عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر على ملعب (الاتحاد)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق 8 نقاط خلف (المتصدر). أعرب ، لفريق ، عن أسفه لخسارة فريقه القاسية 0-3 أمام مضيفه ، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ11 لبطولة ، مشددا على أنه ينبغي على فريقه التحسن سريعا في الفترة المقبلة.وتلقت آمال ليفربول في المنافسة على القمة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، ضربة موجعة عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر على ملعب (الاتحاد)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق 8 نقاط خلف (المتصدر).

وقال سلوت عقب المباراة: "كان الشوط الأول صعبا للغاية علينا. يكاد المرء يتوقع ذلك عند دخولنا إلى هنا. لقد ضغطوا علينا بقوة".



وأضاف: "عانينا كثيرًا في الشوط الأول. كنا نأمل أن ننتهي بالشوط الأول متأخرين 1-0 فقط ثم، بالطبع، كانت هناك 5 إلى 10 دقائق مؤثرة في المباراة. بدلًا من أن ننتهي بالتعادل 1-1 أو التأخر 1-2، وصلنا إلى 0-2 لسيتي في الشوط الأول".



واعترف المدرب الهولندي: "كان من الواضح أنهم كانوا أفضل منا في الشوط الأول".



وتحدث الهولندي سلوت عن هدف مواطنه الملغي، حيث قال: "من الصعب إبداء رأيي. من الواضح أن القرار الخاطئ قد تم اتخاذه على الأقل من وجهة نظري".