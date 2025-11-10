24
رياضة
سلوت يكشف أسرار السقوط الكبير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:45
أعرب
الهولندي
أرني
سلوت
،
المدير الفني
لفريق
ليفربول
، عن أسفه لخسارة فريقه القاسية 0-3 أمام مضيفه
مانشستر سيتي
، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ11 لبطولة
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
، مشددا على أنه ينبغي على فريقه التحسن سريعا في الفترة المقبلة.
وتلقت آمال ليفربول في المنافسة على القمة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، ضربة موجعة عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر على ملعب (الاتحاد)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق 8 نقاط خلف
أرسنال
(المتصدر).
وقال سلوت عقب المباراة: "كان الشوط الأول صعبا للغاية علينا. يكاد المرء يتوقع ذلك عند دخولنا إلى هنا. لقد ضغطوا علينا بقوة".
وأضاف: "عانينا كثيرًا في الشوط الأول. كنا نأمل أن ننتهي بالشوط الأول متأخرين 1-0 فقط ثم، بالطبع، كانت هناك 5 إلى 10 دقائق مؤثرة في المباراة. بدلًا من أن ننتهي بالتعادل 1-1 أو التأخر 1-2، وصلنا إلى 0-2 لسيتي في الشوط الأول".
واعترف المدرب الهولندي: "كان من الواضح أنهم كانوا أفضل منا في الشوط الأول".
وتحدث الهولندي سلوت عن هدف مواطنه
فيرجيل فان دايك
الملغي، حيث قال: "من الصعب إبداء رأيي. من الواضح أن القرار الخاطئ قد تم اتخاذه على الأقل من وجهة نظري".
