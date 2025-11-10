Advertisement

سابالينكا تكمل موسماً كاملاً في الصدارة

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:42
 أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا عام 2025 في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، لتكمل بذلك موسماً كاملاً في الصدارة، وهو إنجاز نادر.

وأنهت سابالينكا الموسم برصيد 10870 نقطة، بعد مسيرة مذهلة حصدت خلالها لقب بطولة أمريكا المفتوحة كما بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، والبطولة الختامية بجانب الفوز بلقب  بطولتي ميامي المفتوحة ومدريد المفتوحة فئة 1000 نقطة.
وستبدأ سابالينكا موسم 2026 بفارق 2475 نقطة عن البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية.
وحققت سابالينكا رقما قياسيا مذهلا في مجموع الجوائز المالية التي حصدتها في موسم واحد، متجاوزة رقم سيرينا ويليامز لعام 2013.
وفازت الكازاخية يلينا ريباكينا بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في الرياض بعد فوزها على سابالينكا في النهائي بمجموعتين متتاليتين.
وأنهت ريباكينا البطولة دون أي هزيمة، حيث فازت على أماندا أنيسيموفا وشفيونتيك وإيكاترينا ألكسندروفا في دور المجموعات، وجيسيكا بيجولا في المربع الذهبي.
وبفضل هذا التتويج حصلت ريباكينا على 1500 نقطة، مما دفعها للصعود مركزاً واحداً في التصنيف لتنهي العام في المركز الخامس.
حصدت ريباكينا خمسة ملايين و235 ألف دولار، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ التنس النسائي.
ورغم الخروج المبكر لكوكو غوف من البطولة الختامية، لكنها حافظت على صدارة اللاعبات الأمريكيات في التصنيف.
وتفوقت جوف بفارق 476 نقطة على مواطنتها أماندا أنيسيموفا، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الختامية، وتراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركز واحدا وحلت في المركز السادس.
وجاءت جوف في المركز الثالث تليها مواطنتها أنيسيموفا في المركز الرابع ثم ريباكينا في المركز الخامس تليها بيجولا في المركز السادس ثم الأمريكية ماديسون كيز في المركز السابع تليها الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز التاسع تليها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا في المركز العاشر.
