Advertisement

رياضة

ألمانيا أمام مباراتين لحسم بطاقة المونديال

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1440580-638983973021025270.jpg
Doc-P-1440580-638983973021025270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن فريقه لا يملك رفاهية التجربة في ما تبقى من مشوار التصفيات، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو الفوز في المباراتين المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس العالم
Advertisement
ويلتقي المنتخب الألماني لوكسمبورغ خارج أرضه يوم الجمعة، قبل مواجهة سلوفاكيا في 17 تشرين الثاني، حيث يكفيه تحقيق الانتصار في المباراتين لاحتلال صدارة المجموعة والتأهل مباشرة.

وأوضح ناغلسمان في مؤتمر صحافي أنه يسعى إلى الحفاظ على توازن التشكيلة من خلال وجود بديلين جاهزين في كل مركز، مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على حصد النقاط الست وعدم الاعتماد على نتائج المنتخبات الأخرى. 
وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة أمام لاعب الوسط أنجيلو شتيلر للعودة إلى القائمة، رغم استبعاده في هذه الفترة، مؤكدًا أن خياراته الحالية في مركز لاعب الارتكاز تمنحه الأفضلية لفيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش في الوقت الراهن، مع إمكانية إعادة تقييم الأسماء في آذار المقبل.

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما تمتلك أيرلندا الشمالية ست نقاط وتبقى لوكسمبورغ دون رصيد. ويتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق في آذار 2026. ويأمل المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في العودة إلى الواجهة العالمية بعد خروجه المبكر من نسختي 2018 و2022.
 
مواضيع ذات صلة
فضيحة في تصفيات المونديال.. واقعة غريبة تلغي مباراة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
lebanon 24
11/11/2025 03:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: غزة أمام مفترق حاسم بين التسوية والمقاومة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

أيرلندا الشمالية

المجموعة الأولى

كأس العالم

سلوفاكيا

ألمانيا

أيرلندا

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-10
10:30 | 2025-11-10
08:56 | 2025-11-10
05:46 | 2025-11-10
05:42 | 2025-11-10
03:55 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24