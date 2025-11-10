23
رياضة
ألمانيا أمام مباراتين لحسم بطاقة المونديال
Lebanon 24
10-11-2025
|
14:00
أكد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب
ألمانيا
أن فريقه لا يملك رفاهية التجربة في ما تبقى من مشوار التصفيات، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو الفوز في المباراتين المقبلتين لضمان التأهل إلى
كأس العالم
.
ويلتقي المنتخب الألماني لوكسمبورغ خارج أرضه يوم الجمعة، قبل مواجهة
سلوفاكيا
في 17 تشرين الثاني، حيث يكفيه تحقيق الانتصار في المباراتين لاحتلال صدارة المجموعة والتأهل مباشرة.
وأوضح ناغلسمان في مؤتمر صحافي أنه يسعى إلى الحفاظ على توازن التشكيلة من خلال وجود بديلين جاهزين في كل مركز، مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على حصد النقاط
الست
وعدم الاعتماد على نتائج المنتخبات الأخرى.
وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة أمام لاعب الوسط أنجيلو شتيلر للعودة إلى القائمة، رغم استبعاده في هذه الفترة، مؤكدًا أن خياراته الحالية في مركز لاعب الارتكاز تمنحه الأفضلية لفيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش في الوقت الراهن، مع إمكانية إعادة تقييم الأسماء في آذار المقبل.
وتتصدر ألمانيا ترتيب
المجموعة الأولى
بتسع نقاط بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما تمتلك
أيرلندا الشمالية
ست نقاط وتبقى لوكسمبورغ دون رصيد. ويتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق في آذار 2026. ويأمل المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في العودة إلى الواجهة العالمية بعد خروجه المبكر من نسختي 2018 و2022.
رياضة
متفرقات
أيرلندا الشمالية
المجموعة الأولى
كأس العالم
سلوفاكيا
ألمانيا
أيرلندا
الشمالي
الشمال
تابع
