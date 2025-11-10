ألمانيا أمام مباراتين لحسم بطاقة المونديال

Advertisement

أكد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب أن فريقه لا يملك رفاهية التجربة في ما تبقى من مشوار التصفيات، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو الفوز في المباراتين المقبلتين لضمان التأهل إلى .ويلتقي المنتخب الألماني لوكسمبورغ خارج أرضه يوم الجمعة، قبل مواجهة في 17 تشرين الثاني، حيث يكفيه تحقيق الانتصار في المباراتين لاحتلال صدارة المجموعة والتأهل مباشرة.وأوضح ناغلسمان في مؤتمر صحافي أنه يسعى إلى الحفاظ على توازن التشكيلة من خلال وجود بديلين جاهزين في كل مركز، مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على حصد النقاط وعدم الاعتماد على نتائج المنتخبات الأخرى.وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة أمام لاعب الوسط أنجيلو شتيلر للعودة إلى القائمة، رغم استبعاده في هذه الفترة، مؤكدًا أن خياراته الحالية في مركز لاعب الارتكاز تمنحه الأفضلية لفيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش في الوقت الراهن، مع إمكانية إعادة تقييم الأسماء في آذار المقبل.وتتصدر ألمانيا ترتيب بتسع نقاط بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما تمتلك ست نقاط وتبقى لوكسمبورغ دون رصيد. ويتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق في آذار 2026. ويأمل المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في العودة إلى الواجهة العالمية بعد خروجه المبكر من نسختي 2018 و2022.