رياضة
الكشف عن تصميم كرة "كأس أمم أفريقيا" الجديدة
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
عن
الكرة
الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا في
المغرب
، والتي حملت اسم "إيتري"، من تصميم شركة "بوما". وجاءت الكرة بطابع مستوحى من فن الزليج
المغربي
، حيث تظهر زخارف هندسية دقيقة وألوان
العلم
المغربي الأحمر والأخضر في مظهر يجمع بين الهوية الوطنية والطابع القاري.
ويعكس اسم "إيتري" دلالة النجمة في العلم المغربي، بما يتناسب مع الأنماط النجمية المستخدمة في الزليج التقليدي. وأكد الاتحاد الإفريقي أن التصميم يهدف إلى إبراز الوحدة والشغف المرتبطين بكرة القدم في القارة.
وقال محمد
غنيمي، مدير التطوير الإبداعي في "الكاف"، إن الكرة الجديدة تجمع بين الفن والحركة وتعبر عن روح البطولة والحرفية المغربية. من جانبه، أوضح ممثل "بوما" بيتر دانغل أن "إيتري" تمثل مزيجًا بين الهوية الثقافية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم أداء يلائم متطلبات المنافسات.
