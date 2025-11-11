26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
اعتقالات وإيقافات واسعة.. تركيا تواجه أكبر فضيحة رياضية في تاريخها!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
11-11-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اهتزّت كرة القدم
التركية
على وقع "زلزال أخلاقي" غير مسبوق، كشف حجم الفساد المستشري في كواليس اللعبة التي طالما تغنّى بها
الأتراك
كرمزٍ للشغف والانتماء. فما كان مجرّد شائعات عن "مراهنات مشبوهة" سرعان ما تحوّل إلى فضيحة مدوّية هزّت أركان
الكرة
التركية، وألقت بظلالها على سمعة الدوري الممتاز والدرجات الدنيا على حدّ سواء.
Advertisement
ففي واحدة من أوسع
القضايا
في تاريخ الرياضة التركية، أعلنت السلطات عن تورّط أكثر من ألف لاعب وحكم ورؤساء أندية في ممارسات غير قانونية مرتبطة بالمراهنات على المباريات. التحقيقات لم تتوقف عند حدود بعض الأسماء أو الأندية الصغيرة، بل كشفت شبكة واسعة تضمّ لاعبين من فرقٍ كبرى مثل "غلطة سراي" و"بشكتاش"، بالإضافة إلى عدد من الأندية الأخرى في الدرجات المختلفة.
الفضيحة التي وُصفت بأنها "الأضخم في العالم" لم تقتصر على اللاعبين، إذ تبيّن أنّ 371 حكمًا من أصل 571 ضالعون في المراهنات، يمتلكون حسابات مخصصة لهذا الغرض، بينهم 152 حكمًا يمارسون المراهنات بشكلٍ نشط. بل إنّ أحد الحكّام وحده قام بأكثر من 18 ألف رهان، فيما تجاوز 42 حكمًا حاجز الألف مباراة! هذه الأرقام دفعت السلطات إلى التحرك فورًا، فأعلنت اعتقال 8 أشخاص، من بينهم رئيس نادي "أيوب سبور" مراد أوزكايا، فيما أوقف الاتحاد
التركي
لكرة القدم 1024 لاعبًا بانتظار التحقيقات التأديبية أمام مجلس الانضباط الكروي.
وعلى صعيد
العقوبات
، تُعد المراهنات على المباريات من أخطر المخالفات التي تهدد نزاهة الرياضة، حيث يواجه المخالفون الإيقاف لفترات طويلة، الغرامات المالية الكبيرة، وحتى الحظر النهائي من ممارسة كرة القدم، بحسب اللوائح التركية والدولية. إذ إنّ الهدف من هذه العقوبات هو حماية نزاهة اللعبة وضمان ثقة الجماهير والأندية، وعدم السماح لأي مصلحة شخصية بالمساس بروح المنافسة الشريفة.
وفي ظلّ هذه الأزمة، خرج رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم أوغلو ليصف ما جرى بأنه "انهيار أخلاقي يهدد جوهر اللعبة"، معلنًا عن تعليق مباريات الدرجتين الثانية والثالثة لمدة أسبوعين، على أن يُعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرارات مصيرية تنقذ ما تبقّى من سمعة الكرة التركية. كما يستعد الاتحاد لفتح مفاوضات عاجلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بغية الحصول على فترة انتقالات استثنائية تمتدّ 15 يومًا تمكّن الأندية من تعويض النقص الناتج عن الإيقافات الواسعة.
وهكذا، وجدت
تركيا
نفسها أمام فضيحة تُعيد طرح الأسئلة الكبرى حول أخلاقيات الرياضة وشفافيتها. فبين رهانات تجاوزت حدود الميدان، وحكام ولاعبين باعوا نزاهة اللعبة من أجل المال، تقف كرة القدم التركية على مفترق طرقٍ خطير: إمّا أن تواجه الحقيقة بشجاعة وتبدأ إصلاحًا جذريًا، أو تترك هذه الفضيحة تلتهم ما تبقّى من شغف الجماهير بثوبٍ ملوّث اسمه "كرة القدم".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس أكبر حزب معارض في تركيا يواجه دعوى قضائية قد تؤدي لإقالته
Lebanon 24
رئيس أكبر حزب معارض في تركيا يواجه دعوى قضائية قد تؤدي لإقالته
11/11/2025 15:26:54
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
11/11/2025 15:26:54
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
11/11/2025 15:26:54
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في قريتي رابود وأبو العسجا جنوب مدينة دورا
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في قريتي رابود وأبو العسجا جنوب مدينة دورا
11/11/2025 15:26:54
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
العقوبات
التركية
القضايا
الأتراك
التركي
رياضي
بالمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
Lebanon 24
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
07:51 | 2025-11-11
11/11/2025 07:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
Lebanon 24
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
03:55 | 2025-11-11
11/11/2025 03:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
00:56 | 2025-11-11
11/11/2025 12:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
Lebanon 24
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
23:50 | 2025-11-10
10/11/2025 11:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تصميم كرة "كأس أمم أفريقيا" الجديدة
Lebanon 24
الكشف عن تصميم كرة "كأس أمم أفريقيا" الجديدة
23:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
11:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
07:51 | 2025-11-11
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
03:55 | 2025-11-11
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
00:56 | 2025-11-11
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
23:50 | 2025-11-10
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
23:00 | 2025-11-10
الكشف عن تصميم كرة "كأس أمم أفريقيا" الجديدة
16:00 | 2025-11-10
إهتمام إيطالي بحارس النصر.. و القرار في الشتاء
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 15:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24