رياضة
رونالدو: سأعتزل خلال عامين
Lebanon 24
11-11-2025
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
يوم الثلاثاء أن
كأس العالم
2026 ستكون الأخيرة بالنسبة له مضيفاً بأنه سيعتزل كلياً خلال سنة أو سنتين.
وكشف
رونالدو
في مكالمة فيديو ضمن قمة عالمية عن السياحة والاستثمار تقام في
الرياض
: قريبًا بالنسبة لي يعني في غضون 10 سنوات... لا، أنا أمزح، أنا أستمتع حقًا باللحظة الحالية. كما تعلمون، في
كرة القدم
، عندما تصل إلى سن معينة، فإنك تحسب الأشهر بسرعة كبيرة. أشعر أنني في حالة جيدة للغاية في الوقت الحالي. أسجل الأهداف، وما زلت أشعر أنني سريع وحاد. أستمتع بلعبتي في المنتخب الوطني. لكن بالطبع، لنكن صادقين. ما أعنيه بـ“قريبًا” هو على الأرجح عام أو عامين.
مع اقتراب
البرتغال
من التأهل لكأس العالم 2026، أكد رونالدو أن البطولة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك ستكون آخر ظهور له على أكبر مسرح كروي.
وأضاف: بالتأكيد، نعم، لأنني سأكون في سن 41 في كأس العالم، لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل كرة القدم. لقد لعبت كرة القدم على مدار الـ 25 عامًا الماضية. فعلت كل شيء، وحققت العديد من الأرقام القياسية في مختلف الأندية وفي المنتخبات الوطنية أيضًا. أنا فخور جدًا. لذا دعونا نستمتع باللحظة ونعيشها.
وأضاف أنه يعلم أنه سيُذكر في التاريخ كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، ولكن هل يمكن لابنه كريستيانو جونيور، الذي يسير على خطاه باللعب في منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، أن يكون لاعبًا أفضل من والده؟ أجاب "كبشر، لا نريد أبدًا أن يكون هناك من هو أفضل منا. لكنني أتمنى أن يكون أطفالي أفضل مني. لن أشعر بالغيرة منه أبدًا، لا أريد أن أضيف ضغطًا عليه، لأن ما أريده له هو أن يكون سعيدًا. لا يهم
إذا كنت
تريد أن تلعب كرة القدم أو رياضة أخرى. كن سعيدًا، كن حرًا. لا تكن تحت ضغط والدك لأن ذلك كثير. هذا جيل جديد ومختلف. يفكرون ويعيشون بشكل مختلف. لكن كأب، أنا هنا لمساعدته ليكون ما يريد أن يكون. سأكون داعمه. (العربية)
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالي
كرة القدم
البرتغال
إذا كنت
