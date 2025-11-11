خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا.. ما علاقة يامال؟

Advertisement

أعلن ، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، استبعاد لامين يامال عن مباراتي وجورجيا في تصفيات 2026، محملا مسؤولية ذلك.وكان من المفترض أن ينضم يامال إلى المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده صباح الإثنين، بعدما ساهم في فوز فريقه ضد ، الأحد، لكن خضوعه لعملية جراحية حال دون ذلك.وذكر الاتحاد الإسباني في بيان شديد اللهجة، أن يامال خضع لعملية جراحية، لكن برشلونة لم يطلع الأمر.وعبر الاتحاد الكروي في بيانه عن "دهشته واستيائه" بعد أن علم الإثنين، يوم بدء المعسكر الرسمي مع المنتخب، أن يامال خضع صباح الثلاثاء لتدخل جراحي لعلاج الإصابة في منطقة الحوض.وأوضح البيان أن هذا "التدخل أُجري دون اختيار طاقم طبي للمنتخب الإسباني"، ونظرا لهذا الوضع "قرر الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من المعسكر متمنيا له الشفاء العاجل". (سكاي نيوز عربية)