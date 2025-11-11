24
رياضة
خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا.. ما علاقة يامال؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
10:49
أعلن
الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، استبعاد لامين يامال عن مباراتي
تركيا
وجورجيا في تصفيات
كأس العالم
2026، محملا
برشلونة
مسؤولية ذلك.
وكان من المفترض أن ينضم يامال إلى المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده صباح الإثنين، بعدما ساهم في فوز فريقه ضد
سيلتا فيغو
، الأحد، لكن خضوعه لعملية جراحية حال دون ذلك.
وذكر الاتحاد الإسباني في بيان شديد اللهجة، أن يامال خضع لعملية جراحية، لكن برشلونة لم يطلع
الاتحاد على
الأمر.
وعبر الاتحاد الكروي في بيانه عن "دهشته واستيائه" بعد أن علم الإثنين، يوم بدء المعسكر الرسمي مع المنتخب، أن يامال خضع صباح الثلاثاء لتدخل جراحي لعلاج الإصابة في منطقة الحوض.
وأوضح البيان أن هذا "التدخل أُجري دون اختيار طاقم طبي للمنتخب الإسباني"، ونظرا لهذا الوضع "قرر الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من المعسكر متمنيا له الشفاء العاجل". (سكاي نيوز عربية)
