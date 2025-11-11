23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حنين لبرشلونة.. ميسي يفتح الباب للعودة ويكشف عن حقائق للمرة الأولى
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
ليونيل ميسي
، مهاجم إنتر ميامي، إنه تخيّل أن يقضي مسيرته كاملةً مع
برشلونة
ويعود للعيش في المدينة الكتالونية، لكنه لم يحسم مشاركته في
كأس العالم
2026.
Advertisement
وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت" نُشرت الثلاثاء، أوضح أنه يشعر بالحنين وأن ذكريات برشلونة "مذهلة"، وتحدث عن شعور غريب بعد الرحيل بسبب اللعب في أواخر فترته من دون جمهور خلال جائحة
كورونا
.
وتابع: "بعد أن قضيت حياتي كلها في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في
أوروبا
، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".
وأضاف أن انتقاله إلى
باريس سان جيرمان
لم يكن "كابوسًا"، إذ استمتع وعائلته بباريس، لكنه لم يرتح لروتين العمل في التدريبات والمباريات.
وشدد على رغبته الجدية في العودة إلى برشلونة مستقبلًا، مؤكدًا أنه سيقرر بشأن المونديال وفق جاهزيته البدنية، خاصةً أن روزنامة الدوري الأميركي تختلف عن الأوروبية وقد تسبق كأس العالم فترة قصيرة من المباريات.
مواضيع ذات صلة
طرابلسي يحذر: تسييب بيانات وزارة التربية يفتح الباب للتلاعب
Lebanon 24
طرابلسي يحذر: تسييب بيانات وزارة التربية يفتح الباب للتلاعب
11/11/2025 21:12:35
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
موسم المونة اللبنانية.. حنين للتراث مع مرارة الغلاء
Lebanon 24
موسم المونة اللبنانية.. حنين للتراث مع مرارة الغلاء
11/11/2025 21:12:35
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة جرحت قلوب الملايين.. ميسي يختار "بيته الجديد" ويوجه رسالة قاسية لبرشلونة
Lebanon 24
بكلمة واحدة جرحت قلوب الملايين.. ميسي يختار "بيته الجديد" ويوجه رسالة قاسية لبرشلونة
11/11/2025 21:12:35
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل
11/11/2025 21:12:35
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
كأس العالم
سان جيرمان
إلى باريس
الأوروبي
برشلونة
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
استراحة بطلة تونس.. أنس جابر تعلّق مسيرتها بانتظار مولودها
Lebanon 24
استراحة بطلة تونس.. أنس جابر تعلّق مسيرتها بانتظار مولودها
13:49 | 2025-11-11
11/11/2025 01:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقالات وإيقافات واسعة.. تركيا تواجه أكبر فضيحة رياضية في تاريخها!
Lebanon 24
اعتقالات وإيقافات واسعة.. تركيا تواجه أكبر فضيحة رياضية في تاريخها!
11:30 | 2025-11-11
11/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا.. ما علاقة يامال؟
Lebanon 24
خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا.. ما علاقة يامال؟
10:49 | 2025-11-11
11/11/2025 10:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو: سأعتزل خلال عامين
Lebanon 24
رونالدو: سأعتزل خلال عامين
09:21 | 2025-11-11
11/11/2025 09:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
Lebanon 24
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
07:51 | 2025-11-11
11/11/2025 07:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:49 | 2025-11-11
استراحة بطلة تونس.. أنس جابر تعلّق مسيرتها بانتظار مولودها
11:30 | 2025-11-11
اعتقالات وإيقافات واسعة.. تركيا تواجه أكبر فضيحة رياضية في تاريخها!
10:49 | 2025-11-11
خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا.. ما علاقة يامال؟
09:21 | 2025-11-11
رونالدو: سأعتزل خلال عامين
07:51 | 2025-11-11
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا
03:55 | 2025-11-11
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24