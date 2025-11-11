Advertisement

رياضة

حنين لبرشلونة.. ميسي يفتح الباب للعودة ويكشف عن حقائق للمرة الأولى

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:42
قال ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، إنه تخيّل أن يقضي مسيرته كاملةً مع برشلونة ويعود للعيش في المدينة الكتالونية، لكنه لم يحسم مشاركته في كأس العالم 2026.
وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت" نُشرت الثلاثاء، أوضح أنه يشعر بالحنين وأن ذكريات برشلونة "مذهلة"، وتحدث عن شعور غريب بعد الرحيل بسبب اللعب في أواخر فترته من دون جمهور خلال جائحة كورونا.
 
وتابع: "بعد أن قضيت حياتي كلها في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".
 
وأضاف أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان لم يكن "كابوسًا"، إذ استمتع وعائلته بباريس، لكنه لم يرتح لروتين العمل في التدريبات والمباريات.
 
وشدد على رغبته الجدية في العودة إلى برشلونة مستقبلًا، مؤكدًا أنه سيقرر بشأن المونديال وفق جاهزيته البدنية، خاصةً أن روزنامة الدوري الأميركي تختلف عن الأوروبية وقد تسبق كأس العالم فترة قصيرة من المباريات.
باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

كأس العالم

سان جيرمان

إلى باريس

الأوروبي

برشلونة

أوروبا

