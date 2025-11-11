Advertisement

رياضة

خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:00
ودّع منتخب السعودية كأس العالم للناشئين في قطر بخسارته أمام مالي 0-2 اليوم الثلاثاء، بهدفي ريموند بومبا (61) وإبراهيم دياكيتي (67). 
الترتيب النهائي للمجموعة، جاء كالتالي: النمسا أولى بـ9 نقاط، مالي ثانية بـ6، والسعودية ثالثة بـ3 نقاط بعد فوز على نيوزيلندا 3-2 وخسارتين أمام النمسا ومالي.
 
الخسارة حرمت "الأخضر" التأهل حتى ضمن أفضل الثوالث إلى دور الـ32، إذ كان يحتاج للتعادل على الأقل لحسم بطاقة العبور. (روسيا اليوم)
