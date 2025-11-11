خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم

ودّع منتخب للناشئين في قطر بخسارته أمام مالي 0-2 اليوم الثلاثاء، بهدفي ريموند بومبا (61) وإبراهيم دياكيتي (67).

الترتيب النهائي للمجموعة، جاء كالتالي: أولى بـ9 نقاط، مالي ثانية بـ6، والسعودية ثالثة بـ3 نقاط بعد فوز على 3-2 وخسارتين أمام النمسا ومالي. الترتيب النهائي للمجموعة، جاء كالتالي: أولى بـ9 نقاط، مالي ثانية بـ6، والسعودية ثالثة بـ3 نقاط بعد فوز على 3-2 وخسارتين أمام النمسا ومالي.

الخسارة حرمت "الأخضر" التأهل حتى ضمن أفضل الثوالث إلى دور الـ32، إذ كان يحتاج للتعادل على الأقل لحسم بطاقة العبور. (روسيا اليوم)